إطلاق اسم الشهيد أحمد الأشقر على مدرسة نمرة البصل بالمحلة

الغربية عادل ضرة

ترأس اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اجتماع المجلس التنفيذي لمركز ومدينة المحلة الكبرى بحضور رؤوساء الأحياء و نواب رئيس المدينة و رؤوساء القطاعات المختلفة.

وخلال المجلس التنفيذي تم استعراض تقرير لإدارة التخطيط والمتابعة بشأن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالعام المالي 2019/2020 وكذلك تم الموافقة على العديد من المشروعات الخدمية و منها إنشاء بوابة أمنية ذات ديكورات حضرية مستوحاه من شعار محافظة الغربية في مدخل قرية شبرابابل تكون بوابة مزودة بأنظمة تكنولوجية ونظام مراقبة أمني على مستوى عالمي من قبِل إحدى الشركات الخاصة.

وتقرر إطلاق اسم الشهيد أحمد محمد فرحات الأشقر على مدرسة نمرة البصل الابتدائية، وقبول التبرع المقدم بقطعة أرض زراعية مساحتها 500م2 بعزبة الدكاترة التابعة للوحدة المحلية لقرية البنوان لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها لخدمة أهالي العزبة والعزب المجاورة لها.

وخلال الاجتماع وجه رئيس المدينة الشكر لشباب حملة "بإيدينا نجملها" علي مجهوداتهم لما قاموا به من أعمال نظافة وتجميل بنفق الكوبري السفلي و رفع القمامة وتنظيف النفق وغسيل الجدران والأرصفة و الدهانات، كما وجه الشكر لمن ساهموا في المشاركة المجتمعية بمدينة المحلة خاصة في أعمال التجميل خلال الفترة الماضية.

كما أكد في نهاية الاجتماع على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد و الاهتمام بمحاضر البيئة والإشغالات وذلك للمحافظة على النظافة العامة لقرى مركز المحلة و الشكل الجمالي للمدينه وكذلك الاهتمام بتطهير الترع والمصارف ورفع نواتج التطهير كما أكد لمسئولي الأحياء بضرورة التنبيه على المواطنين بالالتزام بمواعيد محددة في عمليات جمع القمامة اليومية وعمل ما يسمي بوحدة تدخل سريع جديدة خاصة بإدارة النظافة تكون مهمتها رفع القمامة بشكل عاجل من المناطق المتضررة بالشوارع الرئيسية وإلزام جميع المحلات وخاصة المأكولات والمشروبات بضرورة توفير صناديق قمامة بأكياس يتم فيها إلقاء المخلفات الخاصة بهم.