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إصابة 3 أشخاص جراء تفجير فى سوق شعبى ببغداد

الأحد، 09 فبراير 2020 12:00 ص
إصابة 3 أشخاص جراء تفجير فى سوق شعبى ببغداد عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ

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أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء تفجير فى سوق شعبى ببغداد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن المصدر قوله إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة فى سوق شعبى بمنطقة شهداء البياع فى بغداد، انفجرت مساء اليوم؛ ما إدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح صادف مرورهم لحظة التفجير".

وأوضح المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج، فيما فتحت تحقيقا فى ملابساته.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

 


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أخبار العراق

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