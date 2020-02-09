إحصائية الشهر العقارى: إشهار 10 آلاف و378 محررا خلال الربع الأخير من 2019

كتب إبراهيم قاسم

بلغت إحصائية المشهرات الصادرة عن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل، خلال الربع الأخير من عام 2019، والتى جرى إشهارها فى الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضى، نحو 10 آلاف و378 محررا تم إشهاره.

وبلغت المحررات المشهرة بشكل شهر شخصي خلال أكتوبر 2322 محررا، بينما بلغت المحررات فى السجل العينى 953 محررا، وفى نوفمبر بلغت المحررات المشهرة 2601 محررا، والمحررات المقيدة سجل عينى 1184 محررا.





وفى ديسمبر بلغت المحررات المشهرة 2411 محررا، فيما سجلت المحررات المقيدة سجل عينى 907 محررا، ليصل إجمالى المحررات التى تم شهرها خلال فترة الثالثة أشهر الماضية 10 الأف و378 محررا.

يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قاما الأسبوع الماضى، بحضور أولى تجارب البث الحى لكاميرات المتابعة المثبتة بأحد مكاتب توثيق الشهر العقارى.

ونقلت الكاميرات المعاملات التي تتم داخل المقر لحظة بلحظة على شاشات العرض بغرفة المتابعة بقطاع الشهر العقاري بالوزارة للوقوف علي مدي انتظام العمل، وهو ما سيتم تعميمه خلال الفترة القادمة على المقار التى تشهد زحاماً من المواطنين.

وسبق ذلك اجتماع مطولا لوزير العدل مع عدد من مساعديه لبحث وضع الآليات المناسبة لمتابعة العمل داخل مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، خاصة التى تشهد زحاماً، وكيفية مواجهة الظواهر السلبية، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم ثقتهم في مصلحة الشهر العقارى التى ترتبط بها معاملاتهم اليومية.

وأسفر الاجتماع عن وضع نظام مراقبة بالكاميرات داخل مكاتب التوثيق لمتابعة انتظام سير العمل بها، والوقوف على ثمة تجاوزات تحدث فيها مع إعطاء الأولوية في تطبيق النظام للمكاتب المزدحمة والمكاتب التي تتعدد عنها شكاوى المواطنين.