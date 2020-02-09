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أنيسة حسونة تطلق مبادردة قلب أمين.. ومايا مرسى تبكى لاستذكارها نجلها

الأحد، 09 فبراير 2020 01:20 م
أنيسة حسونة تطلق مبادردة قلب أمين.. ومايا مرسى تبكى لاستذكارها نجلها كلمة الدكتورة مايا مرسى خلال احتفالية مستشفى الناس
القليوبية نيفين طه _ ابراهيم سالم

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دشنت الدكتورة أنيسة حسونة المدير التنفيذى لمستشفى الناس للأطفال بشبرا الخيمة، مبادرة "قلب أمين" لنشر التوعية الصحية للأطفال، من خلال تنظيم مجموعة من الندوات بالقرى والمدن لتوعية الأمهات بقلوب الأطفال، موضحة أنه تم اختيار هذا الاسم إشارة إلى نجل الدكتورة مايا مرسى "أمين".

وأكدت "حسونة"، أن حوالى 45% من أمراض القلب يتم إنقاذها عن طريق الإسعافات الأولية، وهذا هو الهدف المنشود من المبادرة.

فيما قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أنها لم تكن تتوقع المشاركة فى مثل هذه المبادرات، وقلوب ولادنا مش بنبقى عارفين فيها إيه، مطالبة النوادى الرياضية بجمهورية مصر العربية إجراء كشف طبى على قلوب الأطفال قبل البدء فى المشاركة للاطمئنان عليهم، وزرفت مايا مرسى دموعها، متمنية أن تؤتى هذه المبادرة الهدف المنشود لها وتعميمها بالمدارس والجامعات والأندية ومراكز الشباب.

جاء ذلك خلال حضور المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نفين القباج، ووزيرة التخطيط هالة حلمى السعيد، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، والدكتور أسامة الغزالى حرب، والدكتور محمد غنيم، وخديجة الجمال، وادكتور مدحت العدل، والفنانة أنوشكا والفنانة إلهام شاهين والفنانة درة والفنانة رانيا فريد شوقى والفنانة هانى رمزى والفنانة جنات كابتن حسام البدرى وكابتن محمد بركات وكابتن أحمد حسن، وهشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى البنك التجارى الدولي، ورئيس البنك الأهلى المصرى هشام عكاشة وعاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، وممدوح عباس، والكابتن حسن حمدي، للمشاركة فى احتفالية مستشفى الناس للأطفال بشبرا الخيمة بالحالة رقم 2000.

كما شارك عدد من الفنانين فى افتتاح مستشفي الناس بشبرا الخيمة، ومنهم الفنان محمود حميدة والفنان هاني رمزى بجانب عدد من الوزراء ومنهم الدكتور خالد عبدالقادر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفيره نبيلة مكرم والدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية ومصطفي عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق وحسن حمدى رئيس النادى الأهلي السابق.

 
ويعد "مستشفى الناس" أكبر مستشفى للأطفال على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا إذ تتكون المستشفى من خمس مباني بالإضافة إلي مبني الخدمات الحديث قد تم الانتهاء منها بالكامل من حيث الإنشاءات والتشطيب والتجهيز علي مساحة 30 ألف م2 ، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 600 سرير، 10 غرف للعمليات و140 وحدة رعاية مركزة و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية، والمستشفى مزودة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية من بينها أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع ويعتبر هذا الجهاز الأول من نوعه في مصر ويتميز بسرعته الفائقة في تصوير أشعة قلب الأطفال وحديثي الولادة بجرعة محدودة جدًا لتقليل مخاطر التعرض الإشعاعي حماية للأطفال الصغار وصحتهم وأيضًا للجهاز قدرة فائقة على تقديم صور شديدة الوضوح للقلب والأوعية الدموية.
 
وتقدم المستشفى خدماتها لجميع المرضي بالمجان 100% وفقا لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية وسوف تبدأ العمل بتخصص القلب أملًا في المساهمة في سد الفجوة ما بين أعداد الأطفال المصابين بأمراض القلب وبين الحالات التي يتم علاجها حاليًا من قِبل الهيئات والجهات الطبية المختلفة وذلك إيمانًا من فريق المستشفى بحق كل طفل في الحياة بصحة وقلب سليم، ومن الجدير بالذكر بأن العيادات الخارجية بدأت بالفعل في استقبال أوراق الحالات لبحثها وتحديد موعد دخولها.
 

وبدأت الاحتفالية بكلمة ترحيب من النائبة أنيسة حسونة المدير التنقفيذى وعضو مجلس النواب، للحضور، ثم كلمة للمهندس إبراهيم محلب.


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