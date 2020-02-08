21.4 مليوناً يتابعون محمد بن راشد عبر مواقع التواصل الاجتماعى

وكالات

بلغ عدد متابعي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي 21 مليوناً و405000 شخص.

منهم ما يزيد على 10 ملايين متابع في «تويتر»، و4 ملايين و800 ألف في «إنستغرام»، و3 ملايين و870581 في «فيسبوك»، و2.4 مليون في «لينكد إن»، و371000 في موقع «يوتيوب»، مرسّخاً سموه مكانته البارزة ضمن أكثر قادة العالم متابعةً وتأثيراً.

وشهدت حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي نمواً سريعاً على مدى السنوات الماضية.

حيث ارتفعت أعداد المتابعين منذ 2015 بنسبة 147 % ، ففي 2015 بلغت 8.5 ملايين شخص (بينهم 4 ملايين على تويتر) وقفز إجمالي أعداد المتابعين لسموه في 2016 بنسبة 40% عن العام الذي سبقه، لتصل إلى 12 مليون شخص (منهم 6 ملايين في تويتر، و3.3 ملايين في فيسبوك، ومليون ونصف في إنستغرام، و634 ألفاً في لينكد إن).

وتواصل النمو القوي لتأثير سموه على مواقع التواصل الاجتماعي في 2017.

حيث قفز إجمالي عدد متابعي حساباته خلال هذا العام بنسبة %30 عن عام 2016 ليصل إلى ما يزيد على 15 مليوناً، (بينهم 7.5 ملايين على تويتر، و3.5 ملايين في فيسبوك.

ومليون على لينكد إن)، وتجاوز عدد متابعي سموه على «تويتر» في 2018 حاجز الـ8.5 ملايين متابع، بزيادة مليون شخص خلال عام واحد.

وفي 2019 وصل عدد متابعي سموه على «تويتر» إلى 10 ملايين شخص.

وعلى «فيسبوك» 3.8 ملايين، و«إنستغرام» 3.7 ملايين، ومليونين و68 ألف متابع على «لينكدإن»، إلى جانب 200 ألف متابع على حسابه في موقع يوتيوب، ليرسخ سموه بذلك مكانته ضمن صدارة أكثر القادة متابعةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم.

ووظف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حسابه الرسمي في «تويتر» لطرح الأفكار الخلاقة المبدعة وإشراك المتابعين في إبداء الرأي وتعزيز الروح الإيجابية والسلام والتعايش بين الشعوب والكشف عن المبادرات والمشاريع والخطوات التنموية والتطويرية للدولة.

ومشاركة العالم رؤيته وتجاربه تحت وسم #علمتني_الحياة، لتكون تغريدات سموه بذلك الأكثر تفاعلاً من قبل مستخدمي المنصة.

ولاقت تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت وسم #علمتني_الحياة لطرح رؤيته وتجاربه في القيادة والحياة، تفاعلاً كبيراً من الجمهور من حيث الإعجاب وإعادة التغريد، ومن أبرزها تغريدة سموه:

«علمتني الحياة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يخاف.. كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها.. نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر.. وآمالهم تتبخر.. بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه.. علمتني الحياة إذا خاف حاكم من شعبه فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده»، وهي ما وصفها المغردون بأنها رسالة لكل الشباب وأصحاب القرار لكي يعملوا بحسّ المسؤولية.

وأن يخلصوا في عملهم بالتواصل المباشر مع شعوبهم وخاصة الشباب ومخاطبتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وطموحاتهم لفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم التي تتيح لهم المشاركة بفاعلية في تحقيق التنمية والنهضة لدولهم

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