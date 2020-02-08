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‪ تعليم أسيوط تنظم ندوة تعريفية عن مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات

السبت، 08 فبراير 2020 01:08 م
‪ تعليم أسيوط تنظم ندوة تعريفية عن مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات جانب من الندوة
أسيوط – ضحا صالح

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نظمت مديرية التربية والتعليم بأسيوط ندوة تعريفية عن مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات وذلك بقاعة مدرسة خديجة يوسف للتدريب ،والدمج، وبحضور وكيل الوزارة صلاح فتحى ووكيل المديرية الدكتور محمد السيد ومدير عام التعليم العام عبد الناصر حام ، والدكتور طارق نوفل رئيس مجلس إدارة مركز مصرية للحاسب الآلي، واللغات، وبمشاركة معلمى رياضيات 100مدرسة من مدارس مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة وأشاد وكيل الوزارة بالمسابقة.

وأوضح أن منافسة كانجارو للرياضيات تختلف عن باقى المنافسات من حيث تركيزها على وضع مسائل تتطلب تنمية مهارات الإبداع ، والتحليل النقدي، وحل المشكلات ، وجعل الطلاب يتعاملوا مع المسائل الرياضية من زوايا مختلفة، مما ينمى ايجابية الطلاب فى التعاملات الحياتية متمنيا التوفيق للجميع.

وأضاف الدكتور محمد السيد وكيل المديرية أنه من أهم  أهداف مسابقة "كانجارو"هو تطبيق المفاهيم الرياضية، وربطها بالحياة اليومية ، وتطوير قدرة الطلبة على استخلاص المتعة من خلال التفكير، واكتشاف الطلاب، والطالبات المتميزين فى مادة الرياضيات لإلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة.

وأوضح الدكتور طارق نوفل رئيس مجلس إدارة مركز مصرية للحاسب الآلى ،واللغات أن مسابقة كانجارو للرياضيات هى مسابقة دولية، حيث يشارك فى فاعليات هذه المسابقة حاليا 87 دولة فعلياً على مستوى العالم، و تهتم هذه المسابقة بالتركيز على التركيبات المنطقية للرياضيات وبناء المهارات التطبيقية وليس معرفة الصيغ والمعادلات الرياضية، وتهدف هذه المسابقة الى المساعدة للتحول من النظريات الى التطبيق موضحا أن المسابقة كانت مقتصره على طلاب مدارس "stem " إلا أنه تم تعميمها على جميع للطلاب والطالبات المقيدون بالتعليم ما قبل الجامعى (من الصف الأول الابتدائى الى الصف الثالث الثانوي) ومن شروط المسابقة ألا يزيد سن الطالب عن 18 عام وتكون المشاركة باسم المدرسة المقيد بها الطالب لافتا إلى أن المسابقة تبدأ محلية وترقى للدولية.

 

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تعليم أسيوط

مسابقة كانجارو للرياضيات

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