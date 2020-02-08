وكالة مهر تؤكد تعرض شركة الاتصالات الإيرانية لهجوم إلكترونى

كتب رامى محيى الدين

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها أن شركة الاتصالات الإيرانية تعرضت لهجوم إلكترونى، وذلك نقلا عن وكالة مهر الإيرانية.

وأوضحت وكالة مهر أن إيران واجهت خللا فى الاتصالات لمدة ساعة بسبب هجوم إلكترونى، وأنه لم يتم تحديد مصدر الهجوم الذى استهدف قطاع الاتصالات الإيرانى.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز، قد نفى في وقت سابق خلال الأسبوعين الماضيين ، إن إسرائيل أحبطت هجوما إلكترونيا كبيرا على واحدة من محطاتها للطاقة قبل بضعة أشهر، وقال شتاينيتز خلال مؤتمر تقنية الإنترنت فى تل أبيب دون الخوض فى تفاصيل "كانت محاولة خطيرة ومعقدة للغاية للسيطرة على واحدة من محطاتنا للكهرباء وإيقاف العمل فيها".

وأبلغ يوسى شنيك، مدير قسم الإنترنت وتطوير الأعمال فى شركة الكهرباء المملوكة للدولة، لرويترز، إنه على علم بالواقعة رغم أنها لم تستهدف أيا من محطات الشركة.

وتمد الشركة إسرائيل بسبعين فى المئة من الطاقة الكهربائية، بينما تأتى النسبة الباقية من شركات صغيرة منافسة.

واتهم يوسى شنيك، مدير قسم الإنترنت وتطوير الأعمال فى شركة الكهرباء المملوكة للدولة، أن جماعات مسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، وجماعة حزب الله اللبنانية، و"دولا لا تحب إسرائيل" مثل إيران يعتقد أنها المسئولة عن معظم الهجمات.