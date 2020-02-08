وسائل إعلام عراقية: إصابة جندى بجروح خطيرة فى انفجار بجنوب بغداد

هند المغربي

أفادت وسائل إعلام عراقية إصابة جندى بجروح خطيرة بانفجار جنوب بغداد، وفق خبر عاجل ذكرته فضائية العربية.

يذكر أن مصدر فى الشرطة العراقية، أفاد أمس الجمعة، أن ثلاثة مدنيين أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة داخل عجلة لنقل الركاب جنوب شرقى بغداد، وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا (نقل ركاب)، انفجرت ضمن منطقة جسر ديالى، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح".

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج.