ننشر أول صورة للمشتبه به فى تنفيذ مذبحة المركز التجارى بتايلاند

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

نشر مكتب مكافحة الجريمة التايلندية فى تايلاند أول صورة للمشتبه به في تنفيذ الهجوم داخل مركز تجارى بتايلاند، وأظهرت الفيديوهات الجندى التايلاندى الذى ارتكب مذبحة شمال شرقى البلاد بسلاحه الرشاش، السبت، تحلى بقدر كبير من برودة الأعصاب، سمح له بأن يظهر متماسكا تماما داخل المركز التجارى الذى احتمى به أثناء العملية.

فإلى جانب بث جزء من هجومه على "فيسبوك"، ونشر صورته مع سلاحه، أظهرت كاميرات المراقبة الجندى جاكابانت توما يتمشى فى أروقة المركز التجارى بمدينة كورات، حاملا الرشاش الذى نفذ به جريمته.

كما نشر المهاجم صورا له على "فيسبوك"، وكتب عدة منشورات على صفحته بينها "هل يجب على أن أستسلم؟"، و"لا أحد بإمكانه الفرار من الموت".

وأظهر فيديو بُث على "فيسبوك" وحُذف لاحقا، المهاجم يقول وقد ارتدى خوذة للجيش داخل سيارة جيب مكشوفة: "أنا متعب (...) لا أستطيع أن أرفع إصبعي"، ثم يحرك إصبعه وكأنه يضغط على الزناد.

وفى أحدث حصيلة للضحايا، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية لـ"رويترز" إن الجندى قتل 20 شخصا على الأقل.

ولم يكشف المتحدث كونجشيب تانتراوانيت عن عدد المصابين، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المسلح قد احتجز رهائن داخل مركز تجاري، حيث يُعتقد أنه لا يزال طليقا.

وأظهر بث حى لشبكة "أمارين" التلفزيونية المحلية، فرار عشرات الأشخاص من المركز التجارى الذى احتمى به الجاني، وخرج الناس فى مجموعات، وكان بعضهم يحمل أطفالا، فى حين ساعد آخرون كبار السن على الخروج من المكان.