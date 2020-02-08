نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 فى محافظات مصر.. بالاسم ورقم الجلوس

محافظة الدقهلية:

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 88.5%، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية 91.6%، وإليكم رابط النتيجة: اضغط هنا ..

محافظة الشرقية:

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، بنسبة نجاح 81.4%، وإليكم رابط النتيجة:

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محافظة الفيوم:

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بالمحافظة للعام الدراسي 2020 / 2019 م، بنسبة بنجاح 80.6% ، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا ..

محافظة سوهاج:

اعتمد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، نتيجة امتحانات دور يناير للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020، حيث بلغت نسبة النجاح أكثر من 76% على مستوى المحافظة، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا ..

محافظة المنيا:

اعتمد اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، نتيجة امتحان الفصل الدراسى الاول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 74,5%، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا ..

محافظة أسيوط:

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط بنسبة نجاح 76.2%، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا ..

محافظة قنا:

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2019 - 2020 بنسبة نجاح بلغت 75.66%، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا ..

محافظة بنى سويف:

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020،بنسبة بنجاح 73.7 % لطلبة النظامي،و48.6% لطلبة المنازل، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا ..

محافظة دمياط:

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية لعام 2019/2020، حيث بلغت نسبة النجاح 84.89٪ وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 25849 طالبا وطالبة حضر منهم 25618 إذ نجح 21747 طالبا وطالبة، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا ..

محافظة البحر الأحمر:

اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسى 2019/2020، وبلغت نسبة النجاح فى مدارس البحر الأحمر 53%، كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100%، واعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح 67.6%، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا ..

محافظة الوادى الجديد:

أعلن صلاح مرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح 92,86% وكان عدد المتقدمين 4475، وكان عدد الحضور من الطلاب 4458 وغائب 17 وأقل من 50 %318، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا ..

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.2%، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا ..

محافظة البحيرة:

ينشر "اليوم السابع"، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة ، للفصل الدراسى الأول لنصف العام الدراسى لهذا العام 2019/2020، بعدما اعتمدها اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بنسبة نجاح 78.8%، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا ..

محافظة بورسعيد:

ينشر "اليوم السابع"، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة ببورسعيد، للفصل الدراسى الأول لنصف العام الدراسى لهذا العام 2019/2020، بعد قيام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باعتمادها بنسبة نجاح 90.4%، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا ..

محافظة الإسماعيلية:

ينشر "اليوم السابع"، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، للفصل الدراسى الأول لنصف العام الدراسى لهذا العام 2019/2020، بعد قيام اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية باعتمادها، بنسبة نجاح بلغت 76.57%، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا ..

محافظة القليوبية:

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم، نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية، بنسبة 70.28%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.28%، ونتيجة الصم وضعاف السمع 100%، والنور للمكفوفين 100%، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا..

محافظة المنوفية:

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بمحافظة المنوفية، حيث اعتمد منذ قليل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2020 بنسبة نجاح 86.35% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا ..

محافظة الأقصر:

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بمحافظة الأقصر بعد اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبلغت نسبة النجاح 78,29 %، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا ..

محافظة أسوان:

ينشر " اليوم السابع" نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بأسوان بعد اعتمادها من المحافظ اللواء أشرف عطية منذ قليل، بنسبة نجاح بلغت 77,5%، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا..

محافظة القاهرة:

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بأنه يمكن للطلاب الحصول على بيان درجاتهم غداً من خلال الانترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا..

محافظة الجيزة:

ينشر اليوم السابع نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2020 للفصل الدراسى الأول، بالجيزة، بعد أن اعتمدها محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 72.8%، للإطلاع على النتيجة: اضغط هنا..

محافظة الإسكندرية:

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة لعام 2019/2020، وذلك بنسبة نجاح بلغت 85.2٪، للإطلاع على النتيجة.. اضغط هنا ..