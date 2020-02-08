موسكو تتوقع محادثات بصيغة (2+2) مع فرنسا خلال النصف الثانى من 2020

موسكو أ ش أ

توقع مدير الإدارة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية أليكسى بارامونوف أن تجرى بلاده وفرنسا جولة المحادثات القادمة بصيغة (2+2) لوزراء الدفاع والخارجية فى كلا البلدين خلال النصف الثانى من العام الجاري.

وقال بارامونوف - لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم /السبت/ - "إن مثل هذه الاجتماعات ساعدت كلا البلدين على تطوير التنسيق لمواجهة تحديات الأمن والاستقرار فى المناطق ذات الاهتمام المشترك والعالم بشكل عام، مؤكدا أن التكثيف الحالى للتواصل الثنائى وتوسيع جدول أعمال اللجنة يسمحان بإعادة الحوار السياسى مع فرنسا تدريجيا إلى المستوى المناسب لمكانة القوتين النوويتين والعضوين الدائمين فى مجلس الأمن الدولي".

يُذكر أن روسيا تعقد هذه الصيغة (2+2) من المباحثات مع 6 دول على مستوى العالم حتى الآن، هي: مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.