سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو تتوقع محادثات بصيغة (2+2) مع فرنسا خلال النصف الثانى من 2020

السبت، 08 فبراير 2020 02:26 م
موسكو تتوقع محادثات بصيغة (2+2) مع فرنسا خلال النصف الثانى من 2020 موسكو
موسكو أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

توقع مدير الإدارة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية أليكسى بارامونوف أن تجرى بلاده وفرنسا جولة المحادثات القادمة بصيغة (2+2) لوزراء الدفاع والخارجية فى كلا البلدين خلال النصف الثانى من العام الجاري.

وقال بارامونوف - لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم /السبت/ - "إن مثل هذه الاجتماعات ساعدت كلا البلدين على تطوير التنسيق لمواجهة تحديات الأمن والاستقرار فى المناطق ذات الاهتمام المشترك والعالم بشكل عام، مؤكدا أن التكثيف الحالى للتواصل الثنائى وتوسيع جدول أعمال اللجنة يسمحان بإعادة الحوار السياسى مع فرنسا تدريجيا إلى المستوى المناسب لمكانة القوتين النوويتين والعضوين الدائمين فى مجلس الأمن الدولي".

يُذكر أن روسيا تعقد هذه الصيغة (2+2) من المباحثات مع 6 دول على مستوى العالم حتى الآن، هي: مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.

 


الخارجية الروسية

فرنسا

فرنسا وروسيا

وزارة الدفاع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة