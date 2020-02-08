"مرحبا بكم فى مدينة طنطا".. مجهولون يحاولون سرقة لوحة المدخل الجنوبى

الغربية – فريق المحافظات

شهد مدخل طنطا الجنوبى بمنطقة كوبرى فاروق بمحافظة الغربية، محاولة مجهولين سرقة لوحة الترحيب المعلقة على بوابة المدخل الجنوبي، والمصنوعة من الحديد والكلادينج، وقام المجهولون بفك جزء من اللوحه ولم يتمكنوا من فكها بالكامل.

و فوجئ أحد المواطنين بسقوط اللوحه أرضا، وتم إبلاغ الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا بالواقعة، الذى توجه لمكان البلاغ وقام بالإشراف على إعادة تركيبها.

من جانبه قال الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا لـ"اليوم السابع"، أن اللوحة وتجميل المدخل الجنوبى تم تجميلهم بالجهود الذاتيه، وتم تصنيع اللوحه من مادتى الكلادينج والحديد، مشيرا أن مجهولون حاولوا فك اللوحه وسرقتها، إلا أنهم فشلوا فى فك اللوحة بالكامل فسقطت أرضا، مضيفا بأنه تمت الاستعانة بمن قام بتركيبها وتم رفعها وتركيبها مرة أخرى.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد وجه رؤساء المدن على مستوى المحافظة بتوفير قطع أرض فضاء لإقامة أسواق بديلة للأسواق العشوائية على أن يتم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وعضوية إدارة المرافق والمرور ومجالس المدن والتخطيط العمرانى والإدارة الهندسية لعمل الدراسة اللازمة للأماكن غير المستغلة والتى يمكن الاستفادة منها فى إقامة أسواق ذات مظهر حضارى على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة وتوفير كافة الإمكانيات لإقامة تلك الأسوا، ودراسة بدائل الأسواق العشوائية البالغ عددها 104 أسواق عشوائية و13 سوقا رسمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأسواق برئاسة المحافظ وحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ الغربية وخلال الاجتماع، ضرورة إختيار أماكن لإنشاء الأسواق متوفراً بها كافة الخدمات من مواصلات وجراح لسهول الوصول إليها سواء من البائع أو المستهلك وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمحافظة الغربية.