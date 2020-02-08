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محمد بن زايد: تحية لجنودنا بالمهمة الوطنية ضمن التحالف العربى باليمن

السبت، 08 فبراير 2020 05:27 م
محمد بن زايد: تحية لجنودنا بالمهمة الوطنية ضمن التحالف العربى باليمن الشيخ محمد بن زايد
كتبت ريهام عبد الله

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وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، تحية للجنود الإماراتيين المشاركين فى ما وصفها بالمهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربى باليمن، مؤكدا أن الإمارات ستحتفى بهم وبمجهوداتهم غدا الأحد.

وقال بن زايد عبر حسابه الرسمى بتويتر: "تحية اعتزاز وفخر.. نوجهها لجنودنا وأبناء وطننا ونحن نحتفى غدا بمشاركتهم فى المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربى باليمن.. كما عهدناهم، عبر تضحياتهم وشجاعتهم يزرعون الخير وينشرون الأمل.. يد تحمى وأخرى تبنى، وبإذن الله باقون سندا وعونا للشقيق فى صيانة أمن منطقتنا واستقراره".

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

وفى سياق آخر كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، قد استقبل ماكى سال رئيس السنغال، الخميس الماضى، مؤكدا أن العلاقات بين الإمارات والسنغال تشهد تطورات مستمرة، وبحثا تطورات ومستجدات المنطقة.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أرحب بالصديق ماكى سال رئيس السنغال.. سعيد بهذه الزيارة المهمة.. العلاقات بين بلدينا تشهد تطورا مستمرا، ناقشنا سبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحنا المشتركة.. وبحثنا تطورات ومستجدات المنطقة والعالم.. لدينا رؤية موحدة حول أهمية الأمن والاستقرار فى بناء المجتمعات والدول".

فيما شهد الشيخ محمد بن زايد، ورئيس السنغال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وغرد الشيخ محمد بن زايد: "شهدت ورئيس السنغال ماكى سال.. تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.. وحرصنا مشترك على تنويع وتوسيع علاقات التعاون بين بلدينا بما يخدم مصالحنا المتبادلة".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد بحث الثلاثاء الماضى، مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنميتها فى مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقال ولى عهد أبوظبي- خلال لقائهما، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، أن العلاقات الإماراتية اليونانية تتسم بالعمق والتميز والخصوصية وتستند إلى إرادة سياسية قوية وقاعدة صلبة من المصالح المشتركة وتوافق الرؤى والتوجهات، مرحبا بزيارة رئيس الوزراء اليونانى التى تأتى فى توقيت مهم، وتكتسب قدرًا كبيرًا من الأهمية، وسيكون لها أثر كبير فى توثيق وتعزيز العلاقات.


محمد بن زايد

الشيخ محمد بن زايد

تويتر

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