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بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى ..

محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بمدينة المنصورة بعد تطويرهم بالجهود الذاتية

السبت، 08 فبراير 2020 10:26 م
محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بمدينة المنصورة بعد تطويرهم بالجهود الذاتية محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بمدينة المنصورة

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افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت 3 ميادين  بعد إعادة تطويرهم وتحديثهم بما يتناسب مع عراقة محافظة الدقهلية وحرصا على المظهر الحضارى والجمالى لها ، شمل الافتتاح ميدان الهابى لاند امام حديقة الهابى لاند وميدان كولدج امام مبنى المحافظة بنطاق الوحدة المحلية لحى شرق وميدان الاديب بشارع الترعة بنطاق الوحدة المحلية لحى غرب، وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء حسام لبيب رئيس حى غرب المنصورة والمرسى هيكل رئيس حى شرق والعميد ممدوح الحصى مدير المرور، ومسئولى الشركات  والمؤسسات المساهمة بالجهود الذاتية فى تطوير الميادين المشار إليها.

وأوضح "مختار"، أن الميادين الثلاثة تم تنفيذها بإشراف لجنة تطوير الميادين، و بلغت تكلفتها الاجمالية ما يقرب من ثلاثة ملايين جنية ، وقد أشاد محافظ الدقهلية بمبادرات مؤسسات المجتمع المدنى والشركات ومواطنى الدقهلية فى المشاركة المجتمعية التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أبناء المحافظة، مشيرا إلى لأن الدقهلية رائدة فى مجال الجهود الذاتية مؤكدا على ضرورة تعظيم هذه المشاركة فى مجال النظافة والبيئة وإعادة تطوير الميادين للحفاظ على المظهر الحضارى فى جميع مدن وقرى المحافظة وفى مقدمتها  مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية لتظل عروسا للدلتا.

وعبر المواطنين عن فرحتهم بتطوير الميادين وبالعيد القومى للمحافظة وتبادل  المحافظ معهم  التهنئة بمناسبة العيد القومى للمحافظة .فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأهمية تحسين البيئة العامة للمواطنين، ومن خلال مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص، وبمناسبة احتفال محافظة الدقهلية  بعيدها القومى فبراير 2020.

يذكر أنه وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة  135 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة يناير 2020 وذلك بإجمالى مبلغ 750 ألف جنية موزعة علي 13 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة .
 
وأضاف "مختار" أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة عدد 64 شاب وفتاة" 23 من الذكور - 23 من الاناث" وذلك لإقامة  مشروعاتهم.
 
محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بمدينة المنصورة (1)
محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بمدينة المنصورة
محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بمدينة المنصورة (2)
محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بمدينة المنصورة 
محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بمدينة المنصورة (3)
محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بمدينة المنصورة 
محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بمدينة المنصورة (4)
محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بمدينة المنصورة
 

 


الدقهلية

أخبار الدقهلية

العيد القومي للدقهلية

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