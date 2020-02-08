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مجلس سلامة النقل الأوروبى يدعو لحظر السيارات الرياضية من المدن والبلدات

السبت، 08 فبراير 2020 11:03 م
مجلس سلامة النقل الأوروبى يدعو لحظر السيارات الرياضية من المدن والبلدات الشرطة الاوروبية
بروكسل /أ ش أ/

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دعا مجلس سلامة النقل الأوروبى إلى حظر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) فى المدن والبلدات؛ للحد من وفيات المشاة وراكبى الدراجات.

وأوردت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية فى نُسختها الإلكترونية أن المجلس دعا فى تقريره إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة" للتعامل مع وفيات المشاة المعرضين للخطر فى المناطق التى يوجد بها مباني، حيث تشير سجلات إلى أن ما يقرب من 70 ألفًا من ضحايا المشاة وراكبى الدراجات فى الاتحاد الأوروبى لقوا حتفهم خلال الفترة بين عامى 2010 و2018.

وقال مجلس سلامة النقل الأوروبى إن الأبحاث تظهر أن خطر حدوث إصابة شديدة أو وفاة بين المشاة تكون أعلى فى حالات الاصطدام بالسيارات الرياضية مُتعددة الاستخدامات (إس.يو.في) والسيارات (الفان) مقارنة بسيارات الركاب العادية.

ومع ذلك، فإن خبراء اختبار التصادم فى البرنامج الأوروبى لتقييم السيارات الجديدة ومركز "ثاتشام" لاختبار سلامة وأمان السيارات قد ردوا على الاقتراح، قائلين إنه فى حين أن سيارات الدفع الرباعى أثقل بشكل عام، إلا أنها "لا تمثل بالضرورة تهديدًا أكبر لسلامة المشاة وراكبى الدراجات".

وقال البرنامج الأوروبى - مقره بروكسل - إن 51 ألفًا و300 من المشاة على الأقل و19450 راكب دراجات لقوا حتفهم على طرق الاتحاد الأوروبى فى ثمانى سنوات.

وانخفض عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم داخل سيارة بنسبة 3.1 بالمائة سنويًا من عام 2010 إلى عام 2018، فى حين انخفض عدد القتلى بين قائدى الدراجات بنسبة 0.4 بالمائة فقط فى نفس الفترة، وفقًا لتقرير المجلس.

وأضاف مجلس سلامة النقل الأوروبى أيضًا أن وفيات راكبى الدراجات والمشاة تشكل 29 بالمائة من جميع وفيات الطرق المُسَجلة فى الاتحاد الأوروبي، وأن 99 بالمائة من وفيات المُشاة و83 بالمائة من وفيات راكبى الدراجات ناجمة عن حوادث مركبات.

وتم تسليط الضوء على سيارات الدفع الرباعى على أنها الأكثر فتكًا لمستخدمى الطريق، استنادًا إلى ثلاث خصائص لهذه السيارات لخصها مجلس سلامة النقل الأوروبى فى أن هذه السيارات أكثر صلابة ومصداتها مرتفعة وكونها أثقل من السيارات التقليدية، مما يشكل خطرًا أكبر على الأشخاص الذين يمشون ويركبون الدراجات.

 


مجلس سلامة النقل الأوروبى

حظر السيارات الرياضية

النقل الأوروبى

وفيات المشاة

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