مؤسسة "نداء" تنظم حفل عشاءها الأول بمشاركة مسئولين من الأمم المتحدة

كتبت – هند مختار

تنظم المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" حفل عشائها الأول تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأحد فنادق القاهرة مساء اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2020

ومن المقرر أن يلقي الدكتور ماجد عثمان، رئيس مجلس امناء المؤسسة الكلمة الافتتاحية للحفل عن إنجازات مؤسسة النداء والتطلعات المستقبلية للمؤسسة، تليها كلمة رئيسية من ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

في السياق نفسه من المقرر أن تكون يسرية لوزا ساويرس ، رئيس مجلس ادارة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ، ضيف شرف الحفل تقديراً لجهودها المبذولة في مجال التنمية في مصر.

ويضم الحفل مجموعة كبيرة من الوزراء والمحافظين ومسئولي الأمم المتحدة ورجال الأعمال وقادة المجتمع المدني و الإعلام والصحافة، كما تتضمن الاحتفالية فعاليات عرض موسيقي لعازفة القيثارة ياسمين الحربي، ويليه فقرة تحطيب لمركز مدحت فوزي لفنون العصا التابع لفرقة الورشة المسرحية.

ووفق بيان من المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة، فإنه من المقرر أن تدعم جميع عوائد تبرعات هذا الحفل استدامة تدخلات مؤسسة النداء ،والتي تعمل علي الارتقاء وتحسين المستوي الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب في صعيد مصر.

و نجحت مؤسسة النداء في تنفيذ 45 تدخل مبتكرا في قطاعات الزراعة والخدمات الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق أكثر 4000 فرصة عمل في 72 قرية في صعيد مصر معتمدأً على نهج متكامل تماما.