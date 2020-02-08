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كندية من أصل مصرى تقاضى بنكا للتمييز ضدها لأنها "مسلمة وملونة"

السبت، 08 فبراير 2020 12:19 م
كندية من أصل مصرى تقاضى بنكا للتمييز ضدها لأنها "مسلمة وملونة" دانا رمضان - كندية من أصول مصرية تقاضى بنك والشرطة
كتبت رباب فتحى

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رفعت سيدة كنديّة من أصل مصرى، دعوى قضائية ضد رويال بنك أوف كندا، وشرطة بيل الإقليمية، لانتهاك حقوقها المنصوص عليها، بعد اعتقالها ووصفها بأنها مجرمة أثناء محاولتها سحب أموال من أحد حساباتها المصرفية الخاصة، وفقاً لبيان دعوتها، حيث قالت صحيفة "تورنتو ستار" الكندية، إن شرطة بيل أكدت الدعوى، لكن متحدثًا باسمها قال إن الشرطة لن تعلق على الأمر، لأنه يناقش أمام محكمة الآن.

وقالت الدعوى المرفوعة فى 24 يناير فى محكمة العدل العليا فى أونتاريو أن البنك والشرطة تعاملا مع دانا رمضان، بشكل مختلف "لمجرد أنها كانت مسلمة، وشخص ملون من الشرق الأوسط"، وتتهمهما بإلحاق ضررا نفسيا لها، كما تتهم البنك بالتشهير، بزعم إخبار الشرطة بأنها مجرمة، كما تتهم موظفي البنك بتبنى "اعتقاد تمييزى"، استنادًا إلى هوية دانا رمضان، بأنها "ربما كانت متورطة فى نشاط إرهابى".

ونفى رويال بنك أوف كندا RBC هذه الادعاءات، وفي تصريح لصحيفة "تورنتو ستار" ، قالت متحدثة باسم البنك: "نحن نتفهم أن هذا كان موقفًا صعبًا، وقد اعتذرنا للسيدة رمضان عن أى إزعاج تسببت به عنايتنا الواجبة. نأخذ أى مزاعم بالتمييز على محمل الجد.. وكانت أفعالنا تهدف إلى حماية عملائنا من الاحتيال المحتمل. "

لم تثبت هذه الادعاءات في المحكمة، وقدم بنك RBC بيان دفاع فى 5 فبراير، بينما لم تقدم شرطة بيل أى بيانات.

وأوضحت الصحيفة أن دانا رمضان سيدة أعمال في تورنتو لها حسابان تجاريان في بنك RBC ؛ حساب منفرد لشركة الاستشارات المالية لها، والآخر حساب مشترك مع شريك لشركة سمسرة الرهن العقاري الخاصة بهما.

 

 

 

 


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