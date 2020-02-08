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فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

السبت، 08 فبراير 2020 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات تلاميذ داخل مدرسة
كتب ـ وليد عبد السلام

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انتهت وزارة الصحة والسكان، من الاستعدادات اللازمة لتوفير بيئة صحية لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لتمكين الطلاب من التحصيل والاستيعاب والنبوغ العلمى، ومواجهة الأمراض المعدية والوبائية بين طلاب المدارس، للحد من انتشارها بالمجتمع المدرسى.

"اليوم السابع" يستعرض فى تحليل معلوماتي تفاصيل خطة الصحة لتأمين طلاب المدارس من الأوبئة استعداداً للفصل الدراسى الثاني.

1ـ تكثيف مرور فرق وزارة الصحة والتأمين الصحى ومسئولى التربية والتعليم على المدارس

2ـ مخاطبة مديريات الصحة لوضع الاستعداد للترم الثانى والاستفادة بالقوافل الطبية

3ـ تهيئة الأطباء والممرضات ومديرى ومنسقى المدارس للفحص الطبى الشامل والإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

4ـ التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية والهيئات والمنظمات غير الحكومية والدولية لتوحيد الجهود

5ـ تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات الخاصة بالبرنامج الإلكترونى للفحص الطبى الدورى الشامل

6ـ إعداد الكوادر القادرة على إدارة نظم المعلومات وإدخال التحسينات عليها

7ـ رصد الأمراض المعدية بالمدارس وإجراءات مواجهتها

8ـ توزيع البوسترات والملصقات الخاصة عن الأمراض المعدية وكيفية مواجهتها والوقاية منها

9ـ الإشراف على الأغذية المدرسية ومدى مطابقتها للشروط الصحية


الترم الثانى

وزارة التربية والتعليم

بدء الترم الدراسى الثانى

الوقاية من الأوبئة

اليوم السابع بلس

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