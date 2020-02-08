فيديو.. طالب عربى يغير اسمه لـ"ووهان" ويرفض مغادرة الصين لمساعدة أصدقائه

هند المغربي

بثت فضائية الحدث مقطع فيديو لطالب ماجستير فى جامعة بمدينة ووهان الصينية يوضح من خلاله أوضاع المدينة بعد تفشى مرض كورونا بها وقراره بعدم ترك زملائه الصينين والبقاء بمدينة ووهان لمساعدة أصدقائه الصينين وتغيير اسمه إلى "ووهان" تضامنا مع أهالى المدينة.

حافط النمر طالب ماجستير فى جامعة خويير بمدينة #ووهان الصينية.. غير اسمه من حافظ إلى ووهان كنوع من التضامن مع أهالى المدينة بعد انتشار فيروس #كورونا pic.twitter.com/8JdgRyctqs — الحدث (@AlHadath) February 8, 2020

وقال حافظ النمر طالب ماجستير فى جامعة خويير بمدينة ووهان الصينية أنه قرر عدم ترك زملائه الصينين لمساعدتهم خلال هذه الفترة العصيبة التى قرر العديد من الأجانب مغادرة المدينة هربا من فيروس كورونا إلا أنه قرر البقاء وكذلك تغيير اسمه من حافظ إلى "ووهان " كنوع من التضامن مع أهالى المدينة بعد انتشار فيروس كورونا

وأضاف حافظ، أنه فى السنة الدراسية الثانيه وقام منذ العام الأول بالمشاركة فى العديد من الأعمال التطوعية داخل مدينة ووهان وخارجها، لافتا إلى أنه منذ آواخر ديسمبر الماضى وظهور فيروس كورونا وقرار إغلاق المدينة غادر العديد من الأجانب إلا أنه قرر البقاء مع أصدقائه الصينين لمساعدتهم بعد أن كانوا يساعدونه منذ وصوله إلى الصين مما أسعدهم جميعا.

وعن الأوضاع المعيشية قال حافظ، أن الأمور بدأت فى التحسن وأن هناك فرق تقوم بتوصيل كل احتياجات الطلبة داخل الحرم الجامعى وخارجه، لافتا إلى أن الأوضاع الصحية بحسب تقارير طبيه بدأت فى التحسن وخاصة بعد شفاء 2050 من المصابين وانخفاض معدل الإصابات.