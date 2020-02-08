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السبت، 08 فبراير 2020 08:09 م
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فيديو.. بازوكا يتقدم للإنتاج بهدف أمام المقاصة

السبت، 08 فبراير 2020 08:09 م
فيديو.. بازوكا يتقدم للإنتاج بهدف أمام المقاصة محمد بازوكا
كتب أحمد طارق

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أحرز محمد بازوكا لاعب الإنتاج الحربى، هدف التقدم لفريقه فى شباك مصر المقاصة من ضربة رأس فى الدقيقة 33 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا علي استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الـ17 للدوري.

 
وجاء تشكيل الإنتاج كالتالى:

أحمد يحيى فى حراسة المرمى

فى الدفاع: علاء سلامة، محمود البدرى، محمد بازوكا، أحمد شديد قناوى

فى الوسط: محمود عادل، محمد عادل، موسى دياوارا، إبراهيم عبد الخالق، مامادو نياس

فى الهجوم: محمد رجب

 

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد محسن خط

الوسط: صلاح ريكو ومصطفى شبيطة وميدو جابر وباولن فوافي

الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي

 

ويحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة من 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى سبعة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 22 نقطة من 16 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

والتقى الفريقان قبل صدام اليوم فى 14 لقاء، فاز المقاصة فى 7 لقاءات وحقق الإنتاج 4 انتصارات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، سجل الفريق الفيومى 20 هدفاً فى شباك الإنتاج التى تلقت 14 هدفاً من المقاصة.

المواجهة الأولى بين الفريقين انتهت بفوز الانتاج بهدفين مقابل هدف ،بينماحقق المقاصة أول فوز فى 2012 بهدفين دون رد سجلهما الإيفوارى أوسو كونان وأسامة حسنى بواقع هدف فى كل شوط، فاز المقاصة فى آخر 3 مباريات متتالية، بينها مباراتى الموسم الماضى ذهابا وإيابا.

وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول للنيجيرى "إيمانويل أمونيكى" مديراً فنياً لمصر المقاصة بعد التعاقد معه لقيادة الفريق موسماً ونصف الموسم خلفاً لميدو الذى تمت إقالته من منصبه، وحضر أمونيكى مباراة سموحة الماضية من دكة الاحتياط لفريق المقاصة ولكنه تولى المسئولية رسميا عقب تلك المباراة، وقام جمال عمر المدير الفنى المؤقت بقيادة الفريق فى مواجهة الفريق السكندري.

ويسعى أمونيكى لترك بصمة مميزة فى أول مباراة يقودها بالدورى المصرى بعد الإنجازات التى حققها كلاعب بقميص الزمالك، فى المقابل يتمسك مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى بحصد النقاط الثلاث لإنهاء نغمة التعادلات التى تطارده فى مبارياته الأخيرة للتقدم فى سباق مراكز المسابقة.

 


الإنتاج الحربى

المقاصة

مباراة المقاصة والإنتاج

الدورى المصري

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