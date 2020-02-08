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فيديو.. انتظام الحركة المرورية بطريق الـ"na" فى القاهرة الجديدة

السبت، 08 فبراير 2020 10:51 ص
فيديو.. انتظام الحركة المرورية بطريق الـ"na" فى القاهرة الجديدة محور المشير
كتبت أمنية الموجى

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انتظمت الحركة المرورية أعلى محور المشير طنطاوى "na" بالقاهرة الجديدة اليوم السبت، فى الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما سادت حالة من السيولة المرورية فى الطريق العكسى المتجه إلى القاهرة الجديدة.

وشهدت شوارع القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من اليوم، انسيابا فى حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وظهرت سيولة مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وانتظمت الحالة المرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر، فى الاتجاه أمام القادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين، حيث تستمر السيولة المرورية بطول الكوبرى من مطلعه من مدينة نصر، حتى نهايته فى مخارج الدقى والمهندسين، وأيضا فى الاتجاه المقابل أمام القادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر شهد الكوبرى سيولة فى بعض المناطق به، وتحديدا أعلى منطقتى التحرير ورمسيس، حيث انتظمت حركة السيارات فى الكوبرى.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وتواجدت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى وهشام بركات.


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