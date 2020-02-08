فرنسا: سيتم إطلاق سراح بعض المرضى الـ6 لتحسن حالتهم بعد إصابتهم بكورونا

كتب : أحمد علوى

قالت وزيرة الصحة الفرنسية، أجنيس بوزين أن "بعض" من المرضى الستة الذين دخلوا المستشفى في فرنسا بعد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد "يتحسنون" و "يمكن إطلاق سراحهم في الأيام المقبلة"، ووفقا لصحيفة ليكسبريس الفرنسية، فقد أرادت وزارة الصحة أن تطمئن المواطنين، وقالت أنه سيتم ترحيل 38 مواطناً فرنسياً من ووهان يوم الأحد المقبل وسيتم احتجازهم لمدة 14 يومًا في منطقة إيكس أون بروفينس.

وأوضحت بوزين أن عملية نقل الـ38 شخص من ووهانسوف تتم على متن رحلة بريطانية ، وأوصت باتخاذ تدابير مراقبة معززة للعائدين من الصين ، الذين يجب عليهم على وجه الخصوص تجنب مغادرة منازلهم.

و قالت أجنيس بوزين في مؤتمر صحفي حضره مدير لسلطات الصحية، جيروم سالومون، وقالت إنه لكي يخرج هؤلاء المرضى، وضعت السلطات شرطًا مفاده أن "اختبارين على الأقل" سلبيين لمدة 24 ساعة، للتأكد من أنهما لم يعدا قادرين على نقل الفيروس، ومتابعة حالتهم أول بأول، وإصدار تقارير.

من ناحية أخرى ، لا يزال هناك "الكثير من القلق" بشأن مصير المريض الأكثر تضرراً ، وهو رجل صيني يبلغ من العمر 80 عامًا تم نقله إلى المستشفى في العناية المركزة في باريس، ولا يزال تشخيصه الحيوي قيد التقدم ، وفقًا لسالومون، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة أخرى من المرضى المصابين بفيروس كورونا في فرنسا في حتى هذا التاريخ.

واضافت الوزيرة انه فيما يتعلق بالفرنسيين الـ 38 الذين سيعودون الأحد من ووهان، ستكون عودتهم على متن رحلة تنظمها "السلطات البريطانية"، وسيتم وضعهم في تحت المراقبة لمدة 14 يومًا في مقر المدرسة الوطنية لضباط مكافحة الحرائق (إنسبوس) في إيكس إون بروفنس.