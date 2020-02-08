فرنسا تحث مواطنيها عدم السفر للصين إلا "لسبب حتمى"

كتب : أحمد علوى

نصحت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، مواطنيها بعدم السفر إلى الصين "إلا لسبب حتمي" فقط، وبالنظر إلى السياق المتغير لوباء nCoV " فيروس كورونا الجديد" فهانك المزيد من القيود التي تقررها السلطات الصينية، كما قرر السلطات الصحية فى فرنسا تعديل نصيحة السفر وتغيير خريطة الصين إلى اللون البرتقالى.

فى الصين، يتجاوز عدد القتلى البالغ 722 شخص، معدل الإصابة التى حققها مرض السارس (متلازمة التنفس الحاد الوخيم)، الذى أودى بحياة 650 شخصًا فى البر الرئيسى الصيني وهونج كونج فى الفترة 2002-2003.

قال مسؤولو الصحة اليوم السبت إن خمس حالات جديدة تم تشخيصها فى فرنسا. جميع الرعايا البريطانيين المقيمين فى هوت سافوا ، تم نقلهم إلى المستشفى.

وتم التعرف على الخمس حالات الجديدة من المصابين بفيروس كورونا الجديد ، وجميعهم يحملون الجنسية البريطانية، في فرنسا، وهم أربعة أشخاص بالغين وطفل في التاسعة من عمره ، ولا تثير حالته الصحية قلقًا.

هذه الحالات الجديدة هي بالإضافة إلى الحالات الستة التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن على الأراضى الفرنسية، ولا تزال في المستشفى، حتى لو كان معظمهم فى حالة أفضل.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية، أجنيس بوزين أمس الجمعة، أن "بعض" من المرضى الستة الذين دخلوا المستشفى فى فرنسا بعد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد "يتحسنون" و "يمكن إطلاق سراحهم في الأيام المقبلة"، ووفقا لصحيفة ليكسبريس الفرنسية، فقد أرادت وزارة الصحة أن تطمئن المواطنين، وقالت أنه سيتم ترحيل 38 مواطناً فرنسياً من ووهان يوم الأحد المقبل وسيتم احتجازهم لمدة 14 يومًا في منطقة إيكس أون بروفينس.

وأوضحت بوزين أن عملية نقل الـ38 شخص من ووهان سوف تتم على متن رحلة بريطانية ، وأوصت باتخاذ تدابير مراقبة معززة للعائدين من الصين ، الذين يجب عليهم على وجه الخصوص تجنب مغادرة منازلهم.