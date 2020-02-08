سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 08:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تحث مواطنيها عدم السفر للصين إلا "لسبب حتمى"

السبت، 08 فبراير 2020 06:52 م
فرنسا تحث مواطنيها عدم السفر للصين إلا "لسبب حتمى" الكشف عن كورونا
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصحت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، مواطنيها بعدم السفر إلى الصين "إلا لسبب حتمي" فقط، وبالنظر إلى السياق المتغير لوباء nCoV  " فيروس كورونا الجديد" فهانك المزيد من القيود التي تقررها السلطات الصينية، كما قرر السلطات الصحية فى فرنسا تعديل نصيحة السفر وتغيير خريطة الصين إلى اللون البرتقالى.

فى الصين، يتجاوز عدد القتلى البالغ 722 شخص، معدل الإصابة التى حققها مرض السارس (متلازمة التنفس الحاد الوخيم)، الذى أودى بحياة 650 شخصًا فى البر الرئيسى الصيني وهونج كونج فى الفترة 2002-2003.

قال مسؤولو الصحة اليوم السبت إن خمس حالات جديدة تم تشخيصها فى فرنسا. جميع الرعايا البريطانيين المقيمين فى هوت سافوا ، تم نقلهم إلى المستشفى.

وتم التعرف على الخمس حالات الجديدة من المصابين بفيروس كورونا الجديد ، وجميعهم يحملون الجنسية البريطانية، في فرنسا، وهم أربعة أشخاص بالغين وطفل في التاسعة من عمره ، ولا تثير حالته الصحية قلقًا.

هذه الحالات الجديدة هي بالإضافة إلى الحالات الستة التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن على الأراضى الفرنسية، ولا تزال في المستشفى، حتى لو كان معظمهم فى حالة أفضل.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية، أجنيس بوزين أمس الجمعة، أن "بعض" من المرضى الستة الذين دخلوا المستشفى فى فرنسا بعد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد "يتحسنون" و "يمكن إطلاق سراحهم في الأيام المقبلة"، ووفقا لصحيفة ليكسبريس الفرنسية، فقد أرادت وزارة الصحة أن تطمئن المواطنين، وقالت أنه سيتم ترحيل 38 مواطناً فرنسياً من ووهان يوم الأحد المقبل وسيتم احتجازهم لمدة 14 يومًا في منطقة إيكس أون بروفينس.

وأوضحت بوزين أن عملية نقل الـ38 شخص من ووهان سوف تتم على متن رحلة بريطانية ، وأوصت باتخاذ تدابير مراقبة معززة للعائدين من الصين ، الذين يجب عليهم على وجه الخصوص تجنب مغادرة منازلهم.


فرنسا

كورونا

الصحة الفرنسية

الصين

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

علماء أستراليون يطورون نسخة من فيروس كورنا ربما تساعد على مواجهته

الأربعاء، 29 يناير 2020 11:40 ص

تحرك عاجل من جامعة بنها لحماية طلابها فى الصين من فيروس كورنا.. 100 طالب منهم 50 فى "ووهان".. الجامعة تخصص "أبلكيشن" للتواصل معهم.. ونائب رئيس الجامعة: جميع طلابنا بالصين بخير وفتحنا خطا مباشرا مع أسر الطلاب

الأحد، 26 يناير 2020 12:30 م

السعودية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بـ"كورنا" إلى 439 حالة

الإثنين، 25 مايو 2015 09:16 م

الخدمات البيطرية: سحب 29 عينة من الجمال والعاملين المخالطين بمجزرى الوراق وناهية للتعرف على فيروس"كورنا".. و"الزراعة" تفرج عن 14 ألف رأس جمل قادمة من السودان وإثيوبيا بعد خلوها من المرض

الجمعة، 06 يونيو 2014 11:03 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة