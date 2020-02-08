طالب تربية رياضة المنوفية يحصد ذهبية أفريقيا للشباب

المنوفية - محمود شاكر

صرح الدكتور نعيم فوزى عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية أن اللاعب يوسف محمد عيسى لاعب منتخب مصر للمصارعة الحرة والطالب بالفرقة الأولى بالكلية فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة أفريقيا للشباب التى أقيمت في الجزائر تحت سن 20 عام

.ونجح اللاعب في التغلب على نظيره في منتخبي المغرب والجزائر في المصارعة الحرة.

كما حصل اللاعب على المركز الثانى والميدالية الفضية فى المصارعة الرومانية، عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي والمغربي، وذلك تحت قيادة المدير الفنى الدكتور صالح عمارة.

كانت الطالبة بسنت حمدي خلاف، بالفرقة الرابعة لكلية الطب، قد حصلت على المركز الأول، والميدالية الذهبية، في مجال الشعر العامي، خلال مشاركتها في مسابقات النشاط الثقافي، الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية، بجامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

كما حصلت الطالبة ايمان عبد المرضي همام، من كلية الطب، جامعة المنوفية، على المركز الأول، في مسابقة القرآن الكريم، بعدما نالت إشادة كبيرة من لجنة التحكيم.

وقام الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، ونائبه الدكتور خالد محمد عبد الله بتوزيع الجوائز وتكريم الطالبات خلال إحتفال أقيم في رحاب جامعة الفيوم.

حضر التكريم نجلاء الزغبي، وجيهان الميهي مشرفا النشاط الثقافي، برعاية الشباب جامعة المنوفية، تحت إشراف دكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، ومحمد أبو الغار مدير إدارة النشاط الثقافي.

كانت الطالبة دينا احمد الشيخ، بالفرقة الرابعة لكلية التربية الرياضية بشبين، قد حصلت على الميدالية الفضية، في منافسات ماراثون ألعاب القوى الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس، الذي تنظمه جامعة الفيوم.

وقال ياسر جمال، مدرب فريق ألعاب القوى، أن السباق انطلق من ميدان عبد المنعم رياض بطول 5 كيلو متر حتى مدخل منشأة عبد الله بالفيوم بمشاركة ما يقرب من 120 طالبة، ويشرف على منتخب الطالبات نادية كروش.