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ضعف المياه عن مدينة زفتى بالغربية 12 ساعة اليوم وحتى غدا

السبت، 08 فبراير 2020 11:24 ص
ضعف المياه عن مدينة زفتى بالغربية 12 ساعة اليوم وحتى غدا ضعف المياه - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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صرح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، بانه سيتم ضعف توصيل مياه الشرب إلى منازل المدينة بدا من اليوم الساعة الخامسة مساء وحتى غدا الساعة الخامسة صباحا، وذلك بسبب تغيير مواسير بدروم المحطة المرشحة بقطر 500 مم ،وتهيب الشركة المواطنين قاطنى المدينة والمستشفيات والمخابز بتوفير احتياجاتهم اللازمة خلال تلك الفترة .

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد افتتح مشروع الصرف الصحى بقرية تاج العجم مركز السنطة بتكلفة 32 مليون جنيه والذى يضم (محطة رفع بذات القرية – شبكة بطول 8212م - 458 مطبق – 5000 وصلة منزلية – 900 غرفة تفتيش – خط طرد بطول 1750م)، جاء ذلك خلال الجولة الميدانية بمركز السنطة بحضور المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وجمال دويدار رئيس مركز ومدينة السنطة.

كما افتتح المحافظ مشروع الصرف الصحى بقرية سحيم بتكلفة 54 مليون جنيه والذى يضم (محطة رفع – شبكة انحدار بطول 13800م - 1000 وصلة منزلية – خط طرد بطول 1100م).

وفى هذا السياق أكد محافظ الغربية ضرورة المتابعة اللحظية لكافة المشروعات الجارية بجميع القطاعات لنهوها فى مواعيدها الزمنية المحددة لها حتى تدخل الخدمة مما يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية للمواطن، مقدماً الشكر لكل من ساهم فى إنجاز هذه الأعمال.

كما افتتح المحافظ مدرسة مؤسسة صبحى زيدان الابتدائية بقرية ميت يزيد بالسنطة المقامة على مساحة 1343 م2 بتكلفة 6 ملايين و316 ألف جنيه وتضم (4فصول رياض أطفال، 12 فصل دراسى ) .

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الغربية ونائبه معرض الأنشطة الطلابية داخل المدرسة من أعمال ديكورية خشبية وفنية، كما التقى محافظ الغربية أهالى القرية للاستماع إلى متطلباتهم للعمل على تلبيتها، مؤكداً أنه جارى العمل للنهوض بمستوى القرية.

كما قام محافظ الغربية ونائبه بزيارة لقرية شنراق مركز إنتاج الذبيب بمركز السنطة الوقوف على احتياجاتها لتحويلها إلى قرية نموذجية منتجة تستوعب أكبر عدد من العمالة وتكون نواه جاذبة للشباب من القرى المجاورة لها، جاء ذلك تنفيذا لخطة المحافظة للنهوض بمستوى القرى والنهوض بمستوى الخدمات بها.


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