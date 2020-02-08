صور.. مراسم استقبال رسمية السيسي بأثيوبيا قبل قمة الاتحاد الأفريقى الـ33

اديس ابابا - محمد الجالى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة فى قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى، فى دورته العادية الـ33، والتى ستعقد يومى 9 و10 فبراير الجارى، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقى إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.

وأجريت مراسم رسمية، فور وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الأفريقى، العاصمة الإثيوبية.

واستقبلت رئيسة إثيوبيا "ساهلى ورق زودي"، الرئيس عبد الفتاح السيسى لدى وصوله مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن نشاط الرئيس فى أديس أبابا المشاركة فى قمة مجلس السلم والأمن الأفريقى حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

وسوف يعقد الرئيس على هامش القمة الأفريقية لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة فى القمة.