سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 02:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. مراسم استقبال رسمية السيسي بأثيوبيا قبل قمة الاتحاد الأفريقى الـ33

السبت، 08 فبراير 2020 02:24 م
صور.. مراسم استقبال رسمية السيسي بأثيوبيا قبل قمة الاتحاد الأفريقى الـ33 مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي بأثيوبيا
اديس ابابا - محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة فى قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى، فى دورته العادية الـ33، والتى ستعقد يومى 9 و10 فبراير الجارى، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقى إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.

وأجريت مراسم رسمية، فور وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الأفريقى، العاصمة الإثيوبية.

واستقبلت رئيسة إثيوبيا "ساهلى ورق زودي"، الرئيس عبد الفتاح السيسى لدى وصوله مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن نشاط الرئيس فى أديس أبابا المشاركة فى قمة مجلس السلم والأمن الأفريقى حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

وسوف يعقد الرئيس على هامش القمة الأفريقية لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة فى القمة.

مراسم-استقبال-رسمية-السيسي-بأثيوبيا-قبل-قمة-الاتحاد-الأفريقى-(1)
 
مراسم-استقبال-رسمية-السيسي-بأثيوبيا-قبل-قمة-الاتحاد-الأفريقى-(2)
 
مراسم-استقبال-رسمية-السيسي-بأثيوبيا-قبل-قمة-الاتحاد-الأفريقى-(3)
 
مراسم-استقبال-رسمية-السيسي-بأثيوبيا-قبل-قمة-الاتحاد-الأفريقى-(4)
 
مراسم-استقبال-رسمية-السيسي-بأثيوبيا-قبل-قمة-الاتحاد-الأفريقى-(5)
 
مراسم-استقبال-رسمية-السيسي-بأثيوبيا-قبل-قمة-الاتحاد-الأفريقى-(6)
 
مراسم-استقبال-رسمية-السيسي-بأثيوبيا-قبل-قمة-الاتحاد-الأفريقى-(7)
 

السيسي

مراسم رسمية

اثيوبيا

اديس ابابا

القادة الافارقة

الاتحاد الافريقي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

السبت، 08 فبراير 2020 01:21 م

شاهد.. لحظة وصول السيسى لمقر إقامته فى أديس أبابا للمشاركة بالقمة الأفريقية

السبت، 08 فبراير 2020 11:24 ص

رئيسة إثيوبيا تستقبل الرئيس السيسى فور وصوله أديس أبابا

السبت، 08 فبراير 2020 11:24 ص

الرئيس السيسى يصل مقر إقامته فى أديس أبابا للمشاركة بقمة الاتحاد الإفريقى

السبت، 08 فبراير 2020 11:10 ص

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السبت، 08 فبراير 2020 10:23 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة