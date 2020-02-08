سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 09:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. طابور الصباح بمدارس بنى سويف يوعى الطلاب بمرض كورونا

السبت، 08 فبراير 2020 09:07 ص
صور.. طابور الصباح بمدارس بنى سويف يوعى الطلاب بمرض كورونا
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتظم طلاب أكثر من مائتى مدرسة خاصة والفترتين بالمدن والمراكز الإدارية السبع ببنى سويف، اليوم السبت، فى الدراسة مع بداية الفصل الدراسى الثانى لعام 2020، وحرص مدراء المدارس على توعية الطالبات بمرض كورونا فى كلمتهم  بطابور الصباح، حيث رصد "اليوم السابع"، أول يوم للدراسة من داخل مدرسة الاقباط الإعدادية للبنات بمدينة بنى سويف العاصمة.

واصطفت الطالبات فى صفوف أمامهن المعلمين والمعلمات، وأدت طالبات المدرسة التمرينات الرياضية والإحماء بإشراف  من نها مجدى مدرسة التربية الرياضية، ثم قدمن فقرات الإذاعة المدرسية بإشراف من أخصائية الصحافة سارة محمد، والتى تضمنت القرآن الكريم والحديث النبوى والحكمة، وكذلك كلمة لإحدى الطالبات عن  فيروس كورونا الذى انتشر فى الصين وأعداد ضحاياه من الوفيات والمصابين وطرق الوقاية منه.

وفى كلمته، أوضح أحمد جابر مدير المدرسة أهمية النظافة الشخصية وغسل الأيدى بشكل مستمر مطالبا بمتابعة المدرسين و الزائرة الصحية  للطالبات وتوعيتهن بأهمية الوقاية من الأمراض بشكل عام والمعدية بشكل خاص مثل كورونا ، فضلا عن الاهتمام بنظافتهن الشخصية.

كما رددت الطالبات والمعلمين والمعلمات عبارات" الله اكبر وتحيا مصر ونشيد بلادى " أثناء تحية العلم، ثم تولى رفله وليم مدرس اللغة الانجليزية والمسؤول عن الإشراف فى اليوم الدراسى الأول تنظيم الطالبات أثناء دخولهن الفصول لبدء الحصص المقررة عليهن .

من جانبه، أشاد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بجهود مديرية التربية والتعليم فى مجال الدمج التربوى لذوى الإعاقة، خاصة بعد افتتاح فصل متعدد الإعاقة بمدرسة النور شرق النيل الذى يعد الأول على مستوى الصعيد والخامس على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ بنى سويف خلال استقباله محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، بديوان عام المحافظة بمدينة بنى سويف العاصمة، على أهمية هذه الخطوة فى الدفع بخطة المحافظة لتمكين ذوى الإعاقة الذين يمتلكون قدرات خاصة، وذلك ضمن مبادرة بنى سويف صديقة لذوى الإعاقة، مشيرا إلى أن هذا العمل المميز جاء نتيجة حرص منظومة العمل بمديرية التربية والتعليم على الدفع بخطة المحافظة فى مختلف المجالات التنموية.

ومن جانبه أكد محمد حسام الدين على دعم محافظ بنى سويف الدكتور محمد غنيم المتواصل للقطاع وحرصه على أن تكون منظومة العمل متكاملة ومتناغمة تعمل من خلال رؤية موحدة، مشيرا إلى دعم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم  جهود الدولة فى مجال تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، منوها عن أن الوزارة تعد نموذجا رائدا فى هذا المجال .

 

احمد-جابر-مدير-مدرسة-الاقباط-للبنات
احمد-جابر-مدير-مدرسة-الاقباط-للبنات

 

الإذاعة-المدرسية
الإذاعة-المدرسية

 

الانتهاء-من-تحية-العلم
الانتهاء-من-تحية-العلم

 

الطابور (1)
الطابور (1)

 

الطابور (2)
الطابور (2)

 

المدرسات-أمام-فصولهن-في-الطابور
المدرسات-أمام-فصولهن-في-الطابور

 

طالبة-تقدم-فقرات-الإذاعة
طالبة-تقدم-فقرات-الإذاعة

 

مدير-المدرسة-يتابع-الطابور
مدير-المدرسة-يتابع-الطابور

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

بنى سويف

مدرسه الاقباط بنات

مرض كورو نا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

6 أوراق مطلوبة للترشح لمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسات الصحف القومية

6 أوراق مطلوبة للترشح لمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسات الصحف القومية

سفارة واشنطن فى بكين تعلن وفاة أول أمريكى بفيروس كورونا بمدينة ووهان

سفارة واشنطن فى بكين تعلن وفاة أول أمريكى بفيروس كورونا بمدينة ووهان

محمد النني في مغامرة جديدة مع بشكتاش بالدوري التركي

محمد النني في مغامرة جديدة مع بشكتاش بالدوري التركي

اليوم.. انطلاق الترم الثانى بالجامعات..وبدء تطبيق حظر النقاب بجامعة القاهرة

اليوم.. انطلاق الترم الثانى بالجامعات..وبدء تطبيق حظر النقاب بجامعة القاهرة

تفاصيل الخطوات التنفيذية للحكومة فى مشروع "2 كفاية"

تفاصيل الخطوات التنفيذية للحكومة فى مشروع "2 كفاية"

التعليم: لن يتم الاستغناء عن أى معلم بمسابقة العقود.. والتعاقد العام الجارى

التعليم: لن يتم الاستغناء عن أى معلم بمسابقة العقود.. والتعاقد العام الجارى

زوج فى دعوى نشوز: مراتى سرقت مليون جنيه من حسابى ولما اعترضت ضربتنى علقة موت

زوج فى دعوى نشوز: مراتى سرقت مليون جنيه من حسابى ولما اعترضت ضربتنى علقة موت

طقس اليوم.. خبراء الأرصاد يتوقعون سقوط أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

طقس اليوم.. خبراء الأرصاد يتوقعون سقوط أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة