صور.. طابور الصباح بمدارس بنى سويف يوعى الطلاب بمرض كورونا

بنى سويف أيمن لطفى

انتظم طلاب أكثر من مائتى مدرسة خاصة والفترتين بالمدن والمراكز الإدارية السبع ببنى سويف، اليوم السبت، فى الدراسة مع بداية الفصل الدراسى الثانى لعام 2020، وحرص مدراء المدارس على توعية الطالبات بمرض كورونا فى كلمتهم بطابور الصباح، حيث رصد "اليوم السابع"، أول يوم للدراسة من داخل مدرسة الاقباط الإعدادية للبنات بمدينة بنى سويف العاصمة.

واصطفت الطالبات فى صفوف أمامهن المعلمين والمعلمات، وأدت طالبات المدرسة التمرينات الرياضية والإحماء بإشراف من نها مجدى مدرسة التربية الرياضية، ثم قدمن فقرات الإذاعة المدرسية بإشراف من أخصائية الصحافة سارة محمد، والتى تضمنت القرآن الكريم والحديث النبوى والحكمة، وكذلك كلمة لإحدى الطالبات عن فيروس كورونا الذى انتشر فى الصين وأعداد ضحاياه من الوفيات والمصابين وطرق الوقاية منه.

وفى كلمته، أوضح أحمد جابر مدير المدرسة أهمية النظافة الشخصية وغسل الأيدى بشكل مستمر مطالبا بمتابعة المدرسين و الزائرة الصحية للطالبات وتوعيتهن بأهمية الوقاية من الأمراض بشكل عام والمعدية بشكل خاص مثل كورونا ، فضلا عن الاهتمام بنظافتهن الشخصية.

كما رددت الطالبات والمعلمين والمعلمات عبارات" الله اكبر وتحيا مصر ونشيد بلادى " أثناء تحية العلم، ثم تولى رفله وليم مدرس اللغة الانجليزية والمسؤول عن الإشراف فى اليوم الدراسى الأول تنظيم الطالبات أثناء دخولهن الفصول لبدء الحصص المقررة عليهن .

من جانبه، أشاد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بجهود مديرية التربية والتعليم فى مجال الدمج التربوى لذوى الإعاقة، خاصة بعد افتتاح فصل متعدد الإعاقة بمدرسة النور شرق النيل الذى يعد الأول على مستوى الصعيد والخامس على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ بنى سويف خلال استقباله محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، بديوان عام المحافظة بمدينة بنى سويف العاصمة، على أهمية هذه الخطوة فى الدفع بخطة المحافظة لتمكين ذوى الإعاقة الذين يمتلكون قدرات خاصة، وذلك ضمن مبادرة بنى سويف صديقة لذوى الإعاقة، مشيرا إلى أن هذا العمل المميز جاء نتيجة حرص منظومة العمل بمديرية التربية والتعليم على الدفع بخطة المحافظة فى مختلف المجالات التنموية.

ومن جانبه أكد محمد حسام الدين على دعم محافظ بنى سويف الدكتور محمد غنيم المتواصل للقطاع وحرصه على أن تكون منظومة العمل متكاملة ومتناغمة تعمل من خلال رؤية موحدة، مشيرا إلى دعم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم جهود الدولة فى مجال تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، منوها عن أن الوزارة تعد نموذجا رائدا فى هذا المجال .



احمد-جابر-مدير-مدرسة-الاقباط-للبنات



الإذاعة-المدرسية



الانتهاء-من-تحية-العلم



الطابور (1)



الطابور (2)



المدرسات-أمام-فصولهن-في-الطابور



طالبة-تقدم-فقرات-الإذاعة