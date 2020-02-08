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صور.. انطلاق تصفيات الفرع الأول بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم

السبت، 08 فبراير 2020 03:22 م
صور.. انطلاق تصفيات الفرع الأول بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم المسابقة الدولية للقرآن الكريم
كتب إسماعيل رفعت

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انطلقت منذ قليل اختبارات الفرع الأول بمسابقة الأوقاف ضمن دور الانعقاد الـ27 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نسخة تحمل اسم الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد رحمه الله، بمشاركة أسرته يتقدمهم لواء متقاعد طارق عبدالباسط، وتحت رعاية رئيس الجمهورية اليوم السبت وحتى 3 فبراير 2020، ويجرى تكريم المتسابقين من قبل رئيس الجمهورية فى ليلة القدر، وتتضمن الفعاليات جولات سياحية للمتسابقين، ومشاركة 84 متسابقا بمشاركة 62 دولة منهم 28 دولة، و30 متسابقا من أفريقيا، و11 متسابق من روسيا الاتحادية، و 10 محكمين منهم 6 محكمين أجانب.

​من جانبها أعلنت وزارة الأوقاف، وصول ​الشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسمى إمام الحرم النبوى الشريف ، ​للمشاركة فى تحكيم المسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نستخها الـ27 كما يشارك ​​ الشيخ محمد أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ، ​مع 10 محكمين آخرين من مصر والأردن وفلسطين وروسيا الاتحادية ،​ فى تحكيم المسابقة،​ إضافة إلى محكمين دوليين فى فهم المقاصد القرآنية من داخل مصر وخارجها​،​ كما تحظى المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم بمشاركة دولية واسعة بلغت خمسة وثمانين متسابقا من ثلاثة وستين دولة فإنها تحظى أيضا بمشاركة تحكيمية متميزة​، ​كما تحظى هذه المسابقة ببعض الموفدين من عدة دول لمتابعة فعاليات المسابقة.

​فيما​ وصل أمس الجمعة إلى مقر انعقاد المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم بإحدى فنادق القاهرة من دولة (روسيا ) المتسابق حاج مراد محمدوف، والمتسابق شمويل قربانوف ، والمتسابق سلطان أصحابوف ، كما وصل المتسابق​ ​ضياء سليمان من دولة ( كوت ديفوار ) ، والمتسابق بشر محمد حسن من دولة ( إفريقيا الوسطى ) ، والمتسابق محمد أحمد محمد من دولة (كينيا) ، والمتسابق يوسف هروزفيتش من دولة (البوسنة والهرسك) ، والمتسابق بابا أحمد عيسى البان من دولة (موريتانيا ) ، والمتسابق محمد حافظ عبد الرازق من دولة (ماليزيا ) ، والمتسابق ميخائيل تمب أبا من دولة (البرتغال) ، والمتسابقة ديوى أريكا بنت سامبرى من دولة (سنغافورة) ، للمشاركة فى المسابقة السابعة والعشرين للقرآن الكريم ، والتى تقيمها وزارة الأوقاف المصرية ، هذا وقد عبر المتسابقون عن تقديرهم للمجهودات المبذولة من وزارة الأوقاف المصرية لخدمة كتاب الله تعالى وأهله داخل مصر وخارجها .

و​وصل إلى مقر انعقاد المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم، المتسابق بسام باسم خليل أحمد ، والمتسابق إسحاق عبدالله ناجى من دولة (الأردن) ، كما وصل المتسابق عمر مسنغوزى من دولة (أوغندا) ، والمتسابق دها بونيمو عبد الرازق من دولة (رواندا).​

ويباشر عملية التحكيم 10 محكمين أجانب من دول عربية وإسلامية منهم محكم روسى، و11 متسابق روسى، وعدد من رموز العمل الإسلامى والمجتمعات المسلمة بأوربا والسعودية والإمارات، وفرنسا والسويد، يحضرون الفعاليات، بمشاركة شيوخ إقراء مصر، من مشيخة المقارئ المصرية ونقابة قراء مصر التابعين لوزارة الأوقاف، حيث أكد الحضور 84 متسابقًا، وتجرى مراسلات عبر وزارة الخارجية لتعزيز التعاون والحضور الدولى بشكل كبير مع الدول الصديقة والراغبة فى توسيع مساحته فى منتديات القاهرة والعمل الوسطى.

وتتصدر أفريقيا وروسيا المنافسة بشراسة، وحرية كاملة فى ترشيح العدد الذى تطلبه بالمسابقة، حيث رشحت روسيا 11 متسابقا بتنسيق مع وزير الأوقاف الذى يتواصل مع الروس والأفارقة، كما تحضر وتشارك دول مالى والنيجر ونيجيريا وكودفوار، و بور كينا فاسو، والسنغال متسابقين للمشاركة بقوة.


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