صور.. انتظام الدراسة فى 225 مدرسة فى كفر الشيخ

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، توافد الطلاب وانتظام العملية التعليمية فى 225 مدرسة، منهم 16 مدرسة تعليم فنى، ومدرستين للتعليم الثانوى العام، و131 مدرسة تعليم ابتدائى، و76 مدرسة إعدادية، خلال أول يوم لبدء الفصل الثانى من العام الدراسى 2019 / 2020م، فى حين ستفتح جميع المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب غداً الأحد.

وتفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، منها المدرسة الثانوية الصناعية للبنات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الفصل الدراسى الثانى بدأ اليوم السبت فى جميع المدارس التابعة للتعليم الفنى، وبعض المدارس ذات الفترتين التابعة للتعليم الأساسى، وعدها 225 مدرسة.

وأضافت وكيل الوزارة، ستبدأ الدراسة بكل المدارس بـ13 إدارة تعليمية غداً الأحد، مؤكدة أن لجان المتابعة بديوان المديرية تتابع المدرس بالإدارات التعليمية، بالإضافة لزياراتها المفاجئة للمدارس، ومتابعات وزيارات مدراء الإدارات التعليمية واللجان للمدارس.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ: إننا نشعر بالأمل والتفاؤل في ظل الأمن والأمان الذى تنعم به مصرنا الحبيبة، موجهة نصائحها للطالبات بعدم الخوف أو اليأس وعدم التأثر بالإعلام الكاذب، وعدم اتباع الدعاوى المغرضة، لمن يصدرون السلبيات أو اليأس على غير الحقيقة.

وأضافت وكيل الوزارة أنها أعلنت عن قبول المتطوعين للعمل كمعلمين بالمدارس، بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور رضا حجازي ، نائب الوزير لشئون المعلمين، وموافقة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، ومنها أن يكون المتطوع خريج كلية تربية "مؤهل عالي تربوي، وخدمة اجتماعية"، وسيتم عمل مقابلة شخصية، مضيفه أنه سيتم تدريبه وفقًا للمادة العلمية التي سيقوم بتدريسها والمرحلة الدراسية، ويمنح المتطوع شهادة خبرة على ألا تقل مدة خدمته أقل من ثلاثة أشهر، وأن هذا لن يؤثر على مسابقة المعلمين لسد العجز، حيث سيتم التعاقد معهم على قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية، حسب تعليمات الوزارة.

وأضافت أنها وجهت بتوعية الطلاب بطرق الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسئولى من مديرية الصحة بالمحافظة، خاصة أن هناك دليلا من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية، تم تفعيله على وقع المديرية.

وأكدت وكيل الوزارة أنها شددت على تنفيذ تعليمات الوزارة وما جاء بالاجتماع الذى ترأسه الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بملاحظة الطلاب من بداية اليوم الدراسى أثناء الطابور ومرورًا بالفصول للاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، وتفعيل غرف الملاحظة وتجهيزاتها، لحين التعامل مع الطالب المصاب من قبل التأمين الصحى، مشددة على ضرورة توفير المطهرات والمنظفات بالمدارس، والتهوية الجيدة داخل الفصول، مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية.

وقالت وكيل الوزارة سيتم تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن تنظيم ندوات استرشاديه للمعلمين والإداريين بالمدارس بالتعاون مع التأمين الصحى، والالتزام بتوجيهات الطبيب من علاج وإجازة مرضية للطالب المصاب، وعدم عودته إلى المدرسة قبل المدة المحددة له، ووجهت بالقيام بالأنشطة البدنية لرفع المناعة عند الطلاب، مشيرة إلى عدم وجود فيروس كورونا فى مصر.