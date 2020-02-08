صور.. إزالة عقار من 3 طوابق مقام على أملاك دولة فى الأميرية بالقاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة القاهرة، مستمرة فى إزالة العقارات المخالفة دون استثناء مهما كان حجمها أو موقعها فى كل أحياء العاصمة لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة مضيفا أنه سيتم التعامل مع أى محاولة للاستيلاء على أراضى الدولة أو البناء عشوائياَ بدون ترخيص أو البناء المخالف للاشتراطات البنائية أو غير المطابق للأكواد المصرية فى البناء حفاظا على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول.

وفى هذا السياق تمكنت أجهزة حى الزاوية الحمراء بمعاونة الأجهزة الأمنية من إزالة عقار مكون من أرضى وثلاثة أدوار متكررة على مساحة 120 م2 مقام على أرض أملاك دولة وضوائع تنظيم وصادر له عدة قرارات إزالة بشارع أبو بكر اسماعيل بالأميرية البلد .

كما تمكنت أجهزة الحى من استعادة قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 150 م2 بجوار سنترال الزاوية سيتم تسويرها للحفاظ عليها تمهيدًا لتخصيصها كمنفعة عامة لخدمة المواطنين بالحى، بالإضافة إلى إزالة وحدة سكنية مخالفة مقامة فوق أحد بلوكات مساكن الضباط وأخرى أعلى البلوك 80 بجوار سوق الزاوية الحضارى .

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بأقصى سرعة وبكل حزم لمنع المخالف من الاستفادة من مخالفته مطالباً المواطنين بضرورة الرجوع للأحياء للتأكد من قانونية الوحدات السكنية ومطابقتها لاشتراطات التراخيص قبل التعامل عليها بالشراء أو الإيجار أو البدل حتى لا يواجهوا مشاكل فى إدخال المرافق أو تتعرض الوحدة للإزالة ويخسروا مدخراتهم

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعلن أن العاصمة استردت فى أقل من أسبوع من بدء الموجة الـ 15 لاسترداد أراضى الدولة ما يقارب 102 ألف متر مربع من الأراضى المتعدى عليها تمثل حصيلة تنفيذ 34 حالة إزالة، مشيراً إلى أن المنطقة الجنوبية احتلت المرتبة الأولى فى أعمال الإزالة بـ 63.6 ألف متر مربع بعد تنفيذ 14 حالة إزالة تليها المنطقة الشرقية باسترداد 38 ألف متر مربع ناتج تنفيذ 18 حالة إزالة.