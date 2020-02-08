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صورة .. ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

السبت، 08 فبراير 2020 05:28 م
صورة .. ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا المتهم وأمامه المضبوطات
كتب إيهاب المهندس

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نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تاجر مواد مخدرة وبحوزته 240 طربة حشيش بالمنيا ، زنت 24 كيلو جرام عثر عليها مخبأة داخل مخزن سرى خلف المقعد الأمامى لسيارة أجرة  .

البداية بتتبع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط تشكيلاً عصابياً ضم ثلاثة أشخاص، الأول سائق وعاطلين مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا، تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظة قنا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي مستخدمين فى ذلك سيارة ميكروباص قاموا بتجهيزها بمخزن سرى معد خصيصاً لإخفاء المواد المخدرة لتبديد جهود المكافحة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا ، من ضبط السائق حال استقلاله السيارة المشار إليها فى كمين أعد خصيصاً لضبطه بدائرة مركز شرطة المنيا، وبحوزته عدد 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام مخبأة داخل مخزن سرى خلف المقعد الأمامى، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بمشاركة المتهمين الهاربين، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و480 ألف جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

وفى ذات السياق نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من رصد نشاط إثنين من العناصر الإجرامية عاطلان، مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، ولهما محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية تخصصا فى الإتجار بمخدر الإستروكس وتصنيعه بكميات كبيرة وترويجه.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا، وبحوزتهما 14 كيلو جرام لمخدر الإستروكس، 1 كيلو جرام لبودرة مخدر الفودو، 25جرام لمخدر الهيروين،  90 قرص مخدر، 3 لتر لمادة الأسيتون، نصف لتر لمادة الكيتامين.


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