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شاب مصرى من الصين: الناس بدأت تنزل الشغل.. وملتزمين بالوقاية من "كورونا"

السبت، 08 فبراير 2020 09:42 م
شاب مصرى من الصين: الناس بدأت تنزل الشغل.. وملتزمين بالوقاية من "كورونا" شاب مصري في شوارع الصين
كتب آسر أحمد

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بث أحد الشباب المصريين المتواجدين في دولة الصين، مقطع فيديو من وسط شوارع الصين وسط تساقط الجليد، وهو يبرز آخر تطورات مكافحة فيروس كورونا، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

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وظهر الشاب المصري في مقطع الفيديو وهو مرتدي الماسك الواقي، وقال: "الناس بدأت تروح الشغل طبعا، إجازة العيد انتهت، الناس بدأت ترجع تدريجيا للشغل، لكن في حذر شديد بعدم وجود تجمعات، وملتزمين بتجنب الوقاية واللمس، مبيلمسوش أي حاجة، حديد أو خشب".

كما وثق الفيديو بصور من اختبارات الوقاية المتواجدة في الشوارع للكشف عن الفيروس بين المواطنين عن طريق أجهزة كشف الحرارة، وأضاف قائلاً: "مقارنة الصين بـ 2003 ودلوقي الفرق كبير، دلوقي الصين كبيرة ومستعدة لمواجهة الفيروس، زي ما قدرت تتغلب على فيروس سارس 2003 دلوقتي هتقدر تتغلب على الكورونا".

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وتابع قائلاً: "الوباء ليس وباء عالمياً، بحسب منظمة الصحة العالمية، الموضوع خطير بس مش خطير جدا، حالات الإصابة بالكورونا وصلت ل 25 ألف، واكتر من 1250 حالة شفاء ودي حاجة كويسة جدا"، كما وثق الشاب المصري الفيديو الذي بثه من الشوارع بالكثير من الاخبار العالمية واخر تطورات فيروس كورونا داخل الصين وخارجها، وسلط الضوء على الميزانية التي أعدتها الصين لمكافحة الفيروس بالإضافة الى مشاركات الجيش الصيني في محاربة الفيروس.

وعلى سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن متابعتها الوضع في سنغافورة وألمانيا، لمتابعة مرضى الفيروس، وأن هناك فريق سيسافر إلى الصين الثلاثاء المقبل بعد صدور الموافقة، وتم تحديد قائد الفريق استعدادا لبحث الوضع في الصين، مشيرة أن فرنسا قررت إغلاق مدرستين قرب منتجع تزلج بعد تسجيل 5 حالات بفيروس الكورونا، كما أنه يتم بحث كيفية انتقال الفيروس بين البشر عن طريق العدوى.

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وأضافت منظمة الصحة العالمية فى مؤتمر عالمى عن فيروس الكورونا بمقر المنظمة فى جنيف، أنه تم تسجيل 5 حالات فى فرنسا ظهرت عليهم أعراض الفيروس، وهم من أسرة واحدة بريطانية يعيشون فى منتجع سياحى فى فرنسا، وقبل زيارة فرنسا زاروا سنغافورة، وجارى التحقق من الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهذه الأسرة وتسببوا فى إصابتهم، حيث تم نقلهم للمستشفى ومتابعة حالتهم، وأن الإصابات من أسرة واحدة يمنحهم الفرصة لفهم الفيروس وآلية انتقاله.

وأوضحت المنظمة، أن هناك العديد من العديد كان من المفترض أن يشاركوا في المؤتمر لكن بسبب وضع المرض هناك كان لابد من مراسلتهم بطرق أخرى بعيدة عن حضورهم المؤتمر، من خلال الفيديو عن بُعد والإنترنت، ويتم الآن دراسة دقيقة لكل ما له علاقة بالفيروس وكيفية انتشاره وانتقاله بهذه السرعة الكبيرة.


الصين

شاب مصري في شوارع الصين

شوارع الصين

فيروس كورونا

كورونا

اخبار الصين

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