خالد العنانى للمستثمرين: الدولة لا تدخر جهداً فى سبيل النهوض بالقطاع السياحى

كتبت آمال رسلان

عقد اليوم السبت الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لقاءا موسعا مع أكثر من 100 من مستثمري السياحة وأصحاب الفنادق والشركات السياحية وقيادات القطاع السياحي بمحافظة الأقصر، وذلك لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات والتحديات التي تواجه صناعة السياحة بها، وسبل التغلب عليها، بالاضافة الى مناقشة سبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية و عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الفنادق.

وخلال اللقاء الذي استمر قرابة الأربعة ساعات، استعرض وزير السياحة والآثار القرارات التي تم اتخاذها خلال الست أسابيع الماضية من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي وتقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، ومنها إنشاء اللجنة الوزارية لشئون السياحة والآثار برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبحضور سبعة وزراء معنيين وممثلى كافة جهات الدولة لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالسياحة.

وأكد الوزير علي أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالقطاع السياحي كونه أحد أهم روافد الاقتصاد القومى، هذا بالإضافة الي قرارات أخري مثل مبادرة البنك المركزي بحوالي أكثر من 50 مليار جنيه وإرجاء الحجز الإداري علي كل المتعثرين في النشاط السياحي والفندقي لمدة عام، والعمل علي استصدار قرار بتشكيل لجنة دائمة لتراخيص وتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة وزير السياحة والآثار وعضوية كل جهات الدولة لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت وتيسيرها علي المستثمرين.

وأوضح وزير السياحة والآثار أنه بالتعاون مع وزارة الطيران المدني تم الاتفاق علي ربط الأقصر بشرم الشيخ وسوف يتم تشغيل أول خط طيران بين الأقصر وشرم الشيخ هذا الأسبوع. كما أشار إلى أنه تم أيضا اتخاذ بعض القرارات والإجراءات التي تعمل علي تنشيط السياحة الثقافية منها تخفيض نسبة 50% من أسعار الأقصر باس وتذاكر الأجانب الكاملة وذلك بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر وأسوان خلال شهري يوليو وأغسطس، لتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد في هذا الوقت من العام حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، كما سيتم فتح منفذ بيع فرعي للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الاثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مما سيعمل علي تيسير عملية شراء التذاكر علي الشركات السياحة، بالإضافة الي عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والاثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار علي شباك حجز التذاكر بالمتاحف و المناطق الأثرية، كما سيتم أيضا بيع المستنسخات والكتب الاثرية والسياحية من خلال تلك التطبيقات، هذا بالاضافة الي تطوير الخدمات السياحية بالمواقع الآثرية في الأقصر وتنفيذ مشروع الهوية البصرية في معابد الاقصر والكرنك.

ومن جانبهم، طالب المسثمرون في الأقصر بأن يشمل قرار تخفيض نسبة ال50% من أسعار الأقصر باس وتذاكر الأجانب الكاملة لزيارة المتاحف و المناطق الأثرية على شهر يونيو أيضا، بجانب شهرى يوليه وأغسطس، وفى هذا الشأن أشار الدكتور خالد العنانى إلى أنه سيتم دراسة امكانية تنفيذ هذا المقترح، لافتا إلى قيام وزير الطيران أيضا بتخفيض اسعار الطيران إلى هذه المحافظات خلال هذه الفترة.

وأوضح الدكتور العناني على أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا وتنسيقا بين المحافظة ووزارتي السياحة والاثار والطيران المدني للنهوض بالقطاع السياحي بصفة عام والمقاصد السياحية بمحافظة جنوب سيناء بصفة خاصة من اجل حل مشاكل المستثمرين التي تعوق سير العمل في القطاع السياحي.

وخلال الاجتماع، قال الدكتور خالد العناني أن الوزارة تعمل علي إضاءة البر الغربي بمحافظة الأقصر وفقا لأفضل سبل الاضاءة والتامين ، مشيرا الي قرب الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير طريق الكباش، ومؤكدا علي أن الاثار المصرية لها عشاق كثيرين ولذلك يتم التوسع في اقامة المعارض الخارجية، لافتا الي أن معرض توت عنخ آمون بباريس حطم الأرقام القياسية لزيارة المعارض الثقافية في فرنسا جاذبًا 1,423,170 زائر ، والآن المعرض في العاصمة البريطانية لندن.