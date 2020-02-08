حزب تونسى يقترح 5 أسماء لحقائب وزارية ويساند رئيس الحكومة المكلف

كتب كامل كامل

قال القيادى بحزب البديل التونسى محمد على التومي، إن :"حزبه يساند رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ سواء كان البديل فى الحكومة أو خارجها وأنه يثق فى اختيارات الفخفاخ".

وحزب البديل التونسى ممثلا في البرلمان بمقعد وحيد

وبين التومى فى تصريحات اليوم عقب لقائه صباح اليوم السبت المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، أن اللقاء تناول آخر المستجدات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، موضحا أن الفخفاخ تحدث عن تحييد وزارات السيادة التى ستكلف بها أسماء سياسية لكن غير متحزبة.

وقال إن:" البديل التونسى اقترح على الفخفاخ خمسة أسماء لحقائب وزارية وهم رضا الرحمونى فى وزارة التجارة وماهر بن ضياء فى وزارة الرياضة وفادرة النجار فى وزارة المرأة ومحمد على التومى فى وزارة السياحة وتوفيق الجلاصى فى وزارة التكنولوجيا"، مبينا أن الحزب يعلم أنه بالنظر إلى حجمه فى المقاعد لن تكون له كل الوزارات التى اقترحها ولكنها "مجرد اقتراحات منه للمكلف بتشكيل الحكومة للاستئناس بها فى الاختيار".

وقد تغير المشهد السياسى فى تونس الإسبوع الماضى، بشكل مفاجئ فيما يتعلق بمشاورات المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ الذى كان متمسكا حتى أمس الأربعاء، بإبعاد حزب "قلب تونس" ثانى أكبر أحزاب البرلمان عن المشاركة فى الائتلاف الحكومى، والتقى الفخفاخ اليوم مع نبيل القروى رئيس حزب "قلب تونس" في منزل رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، في استجابة لمطالب حزبية بإشراك "قلب تونس" وعدم إقصاء أى طرف لتشكيل حكومة تحظى بحزام سياسي أوسع يجعلها تنال ثقة البرلمان بنحو 109 أصوات أولا ثم تتمكن من مواجهة العديد من الملفات والاستحقاقات الدستورية التي ستحتاج صوت 145 نائبا.

وأمام تسرب اللقاء إلى وسائل الإعلام التونسية، ذكرت صفحة الفخفاخ على "فيسبوك" أنه "بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب، اجتمع الفخفاخ صباح اليوم الخميس، مع راشد الغنوشى رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، ونبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، وذلك من أجل توضيح المواقف وتقريب وجهات النظر وكان اللقاء إيجابيا وبناء".