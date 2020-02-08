سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حزب تونسى يقترح 5 أسماء لحقائب وزارية ويساند رئيس الحكومة المكلف

السبت، 08 فبراير 2020 12:44 م
حزب تونسى يقترح 5 أسماء لحقائب وزارية ويساند رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال القيادى بحزب البديل التونسى محمد على التومي، إن :"حزبه يساند رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ سواء كان البديل فى الحكومة أو خارجها وأنه يثق فى اختيارات الفخفاخ".

وحزب البديل التونسى ممثلا في البرلمان بمقعد وحيد

وبين التومى فى تصريحات اليوم عقب لقائه صباح اليوم السبت المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، أن اللقاء تناول آخر المستجدات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، موضحا أن الفخفاخ تحدث عن تحييد وزارات السيادة التى ستكلف بها أسماء سياسية لكن غير متحزبة.

وقال إن:" البديل التونسى اقترح على الفخفاخ خمسة أسماء لحقائب وزارية وهم رضا الرحمونى فى وزارة التجارة وماهر بن ضياء فى وزارة الرياضة وفادرة النجار فى وزارة المرأة ومحمد على التومى فى وزارة السياحة وتوفيق الجلاصى فى وزارة التكنولوجيا"، مبينا أن الحزب يعلم أنه بالنظر إلى حجمه فى المقاعد لن تكون له كل الوزارات التى اقترحها ولكنها "مجرد اقتراحات منه للمكلف بتشكيل الحكومة للاستئناس بها فى الاختيار".

وقد تغير المشهد السياسى فى تونس الإسبوع الماضى، بشكل مفاجئ فيما يتعلق بمشاورات المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ الذى كان متمسكا حتى أمس الأربعاء، بإبعاد حزب "قلب تونس" ثانى أكبر أحزاب البرلمان عن المشاركة فى الائتلاف الحكومى، والتقى الفخفاخ اليوم مع نبيل القروى رئيس حزب "قلب تونس" في منزل رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، في استجابة لمطالب حزبية بإشراك "قلب تونس" وعدم إقصاء أى طرف لتشكيل حكومة تحظى بحزام سياسي أوسع يجعلها تنال ثقة البرلمان بنحو 109 أصوات أولا ثم تتمكن من مواجهة العديد من الملفات والاستحقاقات الدستورية التي ستحتاج صوت 145 نائبا.

 

وأمام تسرب اللقاء إلى وسائل الإعلام التونسية، ذكرت صفحة الفخفاخ على "فيسبوك" أنه "بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب، اجتمع الفخفاخ صباح اليوم الخميس، مع راشد الغنوشى رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، ونبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، وذلك من أجل توضيح المواقف وتقريب وجهات النظر وكان اللقاء إيجابيا وبناء".

 

 


الياس الفخفاخ

تونس

حزب البديل التونسى

حكومة تونس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تونس تقيل سفيرها فى الأمم المتحدة لـ"ضعف أدائه"

السبت، 08 فبراير 2020 03:12 ص

تونس توقع مذكرة تفاهم مع أمريكا حول تنفيذ المشروعات الاستراتيجية

السبت، 08 فبراير 2020 02:00 ص

إفريقيا × أسبوع.. تغير مفاجئ فى مسار تشكيل حكومة تونس.. السودان يحل مجالس إدارات البنك المركزى.. رئيس الجزائر يصدر عفوا عن 6 آلاف سجين فى إطار سياسة الرأفة.. وحملات تطعيم ضد الحصبة تستهدف حماية 45 مليون طفل

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:30 م

اتحاد طلبة تونس: الجهاز السرى للإخوان وراء اغتيال الشخصيات السياسية

الخميس، 06 فبراير 2020 05:00 م

تغير مفاجئ فى مسار تشكيل الحكومة التونسية بلقاء الفخفاخ والقروى

الخميس، 06 فبراير 2020 02:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة