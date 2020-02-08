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توقيع بروتوكول بين "الصرف الصحى" و"الرى" لإنشاء شبكات مراقبة ورصد بيئى

السبت، 08 فبراير 2020 06:56 م
توقيع بروتوكول بين "الصرف الصحى" و"الرى" لإنشاء شبكات مراقبة ورصد بيئى بروتوكول بين الصرف الصحى والرى
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، اليوم توقيع بروتوكول التعاون بين شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ووزارة الموارد المائية والرى، وذلك فى مجال إنشاء وتنفيذ شبكات المراقبة والرصد البيئى والآلى والتنسيق فى مجالات تبادل البيانات والمعلومات.

 

وأشار الدكتور هلالى عبد الهادى، مساعد رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، لـ"اليوم السابع" إلى أن اللقاء قد شهد تبادل الآراء حول الموضوعات الاستراتيجية فى مجالات التعاون المشترك بين الشركة ووزارة الموارد المائية والرى المتعلقة بإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى الزراعة وحل مشاكل المياه الجوفية فى مناطق غرب الإسكندرية.

 

من جهة أخرى، وفى إطار التدريب المستمر والجهود المبذولة لتنمية المهارات والارتقاء بقطاع المعامل والبحوث، قام فريق عمل بقيادة دكتور هلالى مساعد رئيس مجلس الإدارة، يرافقه فريق من المعامل المركزية، بزياره ميدانية لموقع 9 ن للتعرف على منظومة المعالجة الآمنة للحماة "المخلفات الصلبة للصرف الصحى"، وذلك باستخدام تكنولوجيا الكمر الهوائى والحصول على "حمأة" آمنه فئه " أ " صالحة للاستخدام طبقا للكود المصرى، والاستخدام الامثل للطاقه الشمسية فى توليد الكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتى، ومعالجة المياه باستخدام ظاهرة الأراضى الرطبة، وخلق بيئة نظيفة وآمنة للتجمعات السكانيه المحيطة.

 

وبالتعاون بين شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ومديرية الشباب والرياضة قام فريق التوعية، بتنظيم ندوة توعيه رواد مركز شباب الشلالات بالحفاظ على شبكة الصرف الصحى وترشيد استخدام المياه واقبل الشباب على اللعبة التعليمية السلم والثعبان والأطفال ارسم ولون والأغاني التوعوية وفى نهاية اليوم قام فريق العمل بتوزيع مجموعه من الهدايا على الفائزين فى المسابقات التى أجراها فريق التوعية.

 


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