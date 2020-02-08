تعليم الغربية تُكرم فنانا لتدوريه الاخشاب المتهالكة فى لوحاته الفنية

الغربية - فريق المحافظات

استقبل المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عصام محمد عبد الباقى، بقسم الوسائل التعليمية بإدارة قطور التعليمية، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية لتكريمه نظرا لتميزه بأعمال النحت والحفر على الأخشاب، وإعادة تدوير الأخشاب المتهالكة في الأعمال الفنية، وإخراج الأعمال الفنية للشخصيات العامة واللوحات الفرعونية.

وأشاد "وكيل الوزارة" بالأعمال التي قام بها خاصة أثناء افتتاح مدرسة الشهيد محمد عبد الحميد بلال بصرد سابقاً، ووجه بضرورة الاستعانة بأعماله الفنية في تزيين المدارس والاستفادة من أعماله في إعادة تدوير الأخشاب والكرتون.

كانت مديريـة التربية والتعليم بالغربية قد قامت تحت إشراف المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بالتنسيق مع الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وجمعية رعاية الطلاب بالغربية، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بتوزيع 20 ألف بوستر للوقاية من الأمراض المعدية والفيروسات والأنفلونزا، مهداة من جمعية رعاية الطلاب، لتوعية الطلاب والمعلمين والمشرفين داخل المدارس بالفيروسات ، وكيفية الوقاية منها، والحد من انتشارها، وذلك عن طريق المداومة على غسيل الأيدي بالماء الجاري والصابون، و استخدام المطهرات خاصة بعد السعال أو العطس، كذلك تجنب ملامسة العينين والأنف باليدين، والمحافظة على النظافة الشخصية، وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين أو بأدواتهم الشخصية، وضرورة ارتداء الكمامات الطبية عند التعامل مع الحالات المعدية، وأخيراً، المحافظة على العادات الصحية السليمة، والنشاط البدني، والمحافظة على أقساط النوم والراحة، والتوجه إلى أقرب مستشفى في حالات العدوى أو المرض الشديد.

كما انتظمت الدراسة قد انتظمت داخل 538 مدرسه تعمل بنظام الفترتين على مستوى الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، وانتظم طابور الصباح فى المدارس رغم تعرض المحافظة لسقوط أمطاراً خفيفة ورياح شديدة.

ووجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم باستغلال الحصه الاولى فى المدارس للتوعية بالنظافة الشخصية وعدم استعمال أدوات الغير لمنع انتشار الأمراض.

كما تم توزيع 20الف بوستر على الطلبة للتوعية بخطورة الفيروسات والتوعية بالنظافة الشخصية وعدم استخدام أدوات الغير الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون قبل الاكل وبعده.

من جانبه أجرى المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية جولة تفقدية داخل عدد من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل مدارس الفترتين وحضور التلاميذ فى المدارس.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على توعية الطلبة بالنظافة الشخصية وعدم استخدام أدوات الغير الشخصية، وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة انتظمت داخل 538 مدرسة بنظام الفترتين على أن تنتظم فى باقى المدارس التى تعمل بنظام اليوم الكامل غدا الاحد، موضحاً أن المديرية تستعد لتنفيذ مبادرة 100صحه التى أطلقها الرئيس السيسى للكشف عن امراض السمنة والتقزم بين طلبة المدارس.