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انطلاق فعاليات الدورات التدريبية الخامسة لقادة المحليات بالقليوبية بمشاركة 150 شاب

السبت، 08 فبراير 2020 04:47 م
انطلاق فعاليات الدورات التدريبية الخامسة لقادة المحليات بالقليوبية بمشاركة 150 شاب الدورة التدريبية الخامسة لقادة المحليات بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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انطلقت، اليوم السبت، بمجمع إعلام بنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، فعاليات البرنامج التأهيلى الخامس لبناء قدرات 150 من أبناء محافظة القليوبية، تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبحضور الدكتور محمد ابراهيم عميد كلية التربية النوعية جامعة بنها، وكامل السيد أمين عام حزب التجمع، واللواء عبد الرحمن راشد أمين عام حزب الحرية المصرية.

وقال رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية، إن البرنامج التدريبى سوف يستمر لمدة شهرين ويستهدف توسيع قاعدة المشاركة فى المجالس النيابية والشعبية والمحلية ورفع مستويات الوعى السياسى والثقافى من خلال إعطاء صورة شاملة عن النظم السياسية والحكومية ونظم إدارة المؤسسات وتدعيم المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بكفاءة حقيقية قادرة على تحسين مستوى الأداء والإنتاجية وتهيئة الشباب لتولى مناصب قيادية فى الإدارات المحلية.

وأكد أحمد الشريف أمين عام مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية، أن المشاركين اكتسبوا اليوم معلومات هامة عن مهارات القيادة وبناء قدرات شباب القادة فى ضوء رؤية مصر 2030 ، مشيرا إلى أن مؤسسة القادة قامت بتدريب أكثر من 350 ألف شاب مصرى على مهارات القيادة.

من ناحية أخرى، تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات تدريبية، يشرف على المجموعة الأولى منى الحديدى مدير مركز إعلام بنها، ويشرف على المجموعة الثانية ريم حسين مدير مركز النيل للإعلام، ويشرف على المجموعة الثالثة أمل قنصوة، بحيث تكتسب كل مجموعة عدة مهارات اهمها المهارات الانسانية والمهارات الفنية والذهنية ومهارة صنع القرار ومهارة اتخاذ القرار ومهارة العمل التعاونى وغيرها من المهارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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