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انتظام الدراسة بمدارس الفترتين بالإسكندرية.. وتوعية الطلاب بالوقاية من الأمراض

السبت، 08 فبراير 2020 11:46 ص
انتظام الدراسة بمدارس الفترتين بالإسكندرية.. وتوعية الطلاب بالوقاية من الأمراض انتظام الدراسة
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت الاسكندرية انتظام الدراسة، فى المدارس التى تعمل بنظام الفترتين فقط، على ان تنتظم الدراسة بالكامل بالإسكندرية غدا الاحد، وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، على انه تم  اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من نزلات البرد والأمراض المعدية بشتى أنواعها بصيانة دورات المياة بشكل دورى والمحافظة على نظافتها بالمطهرات اللازمة وعمل لوحات إرشادية بكل مدرسة تشمل طرق الوقاية وعمل ندوات توعية للطلاب والتثقيف الصحى للطلاب بداية من طابور الصباح والإذاعة المدرسية ونشر الدليل الإرشادى المعد من وزارة الصحة والسكان للوقاية من الأمراض بالإدارات والمدارس وتفعيل قرار اللجنة الداخلية للصحة المدرسية رقم 74 لعام 2014 للمحافظة على صحة الطلاب .

 

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام التام بالتعليمات الواردة فى الكتاب الدورى رقم 9 لعام 2019 والالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى وإعداد الجداول المدرسية والالتزام بتحية العلم المصرى وترديد النشيد الوطنى أثناء طابور الصباح وغرس قيم المواطنة وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

 

وطالب  وزارة التربية والتعليم، بمتابعة توزيع الكتب المدرسية حيث أنها وصلت لمخازن المديرية و توزيعها لمخازن الإدارات والمدارس لتسليمها للطلاب ، وإعداد خطط المتابعات الميدانية ومتابعة تفعيل المجموعات المدرسية وحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص موعد لمقابلاتهم والتنسيق مع مديرى الأمن بالمحافظات لإعداد خطط تأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة لتوفير مناخ آمن الطلاب.

 كما شدد يوسف الديب على متابعة التزام المدارس بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسى بقرار رقم 287 لعام 2016 وحظر استخدام العقاب البدنى للطلاب وحظر استغلال أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية وحظر جمع وتحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أى مسمى، والمحافظة على نظافة المدارس من الداخل والتواصل مع الأحياء وشركة نهضة مصر لرفع القمامة أولا بأول وعدم تراكمها فى محيط المدارس.

انتظام الدراسة (5)
انتظام الدراسة (5)

 

انتظام الدراسة (6)
انتظام الدراسة (6)

 

انتظام الدراسة (7)
انتظام الدراسة (7)

 

انتظام الدراسة (8)
انتظام الدراسة (8)

 

انتظام الدراسة (1)
انتظام الدراسة (1)

 

انتظام الدراسة (2)
انتظام الدراسة (2)

 

انتظام الدراسة (3)
انتظام الدراسة (3)

 

انتظام الدراسة (4)
انتظام الدراسة (4)

 


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