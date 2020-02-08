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انتظام الدراسة بـ 15 مدرسة بالإسماعيلية وندوات متخصصة في التثقيف الصحي

السبت، 08 فبراير 2020 01:46 م
انتظام الدراسة بـ 15 مدرسة بالإسماعيلية وندوات متخصصة في التثقيف الصحي ندوات متخصصة في التثقيف الصحي
فريق المخافظات

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قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن الدراسة انتظمت في 14 مدرسة منها 5 مدارس خاصة بإداراتي شمال وجنوب الإسماعيلية إلي جانب 6 مدارس فتية بإدارات القصاصين والتل الكبير والقنطرة غرب بالإضافة إلي 3 مدارس تعليم عام " ابتدائي وإعدادي "بإدارتي القصاصين والتل الكبير، مؤكدًا أن الحصة الأولي شهدت الحديث كيفية تجنب أمراض الشتاء ومنها فيروس كورونا في وجود الزائرة الصحية.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أننا قمنا بإعطاء تعليمات واضحة لمديري المدارس بالاهتمام بنظافة دورات بالمدارس وتحديدًا للمرحلة الابتدائية والإعدادية وكذلك التنبيه علي مديري المدارس بمتابعة عمل الزائرة الصحية بكافة مدارس المحافظة والتعاون معها في اتخاذ كافة الإجراءات مع ظهور أية أعراض مرضية علي أي طالب أو طالبة والتواصل المباشر مع غرفه العمليات بالمديرية.

كذلك التنبيه على مسؤولي الأمن بالمدارس بمتابعة وسائل السلامة بكل مدرسة من أغطية البلوعات والتأكد من تغطية كافة مصادر الكهرباء والتي قد تشكل خطرًا على سلامة أبناؤنا الطلاب.

واختتم "قبيصى" تصريحاته، كلفت مديري الإدارات التعليمية الثمانيه شمال وجنوب وفايد والقنطرتين شرق وغرب وأبوصوير والتل الكببر والقصاصبن بعمل جولات ميدانية واسعة النطاق لمدارس إداراتهم التعليمية.

جدير بالذكر انه من المقرر أن تنطلق غدًا الدراسة في 993 مدرسة علي مستوى المحافظة بحضور 350 ألف طالب وطالبة.

من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد خلف قبيصي إن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الندوات وورش العمل الخاصة بالتثقيف الصحي وذلك تفعيلًا للبرتوكول الذي تم توقيعه نهاية يناير الماضي بين مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية وكلية التمريض جامعه قناة السويس.

وأكد "قبيصي" خلال الندوة الثالثة والتى تناولت طرق الوقاية من النزلات المعنوية بحضور عادل عبد التواب عثمان، وكيل المديرية، أن تعليم الإسماعيلية يتشرف بانه صاحب المبادرة علي مستوى الجمهورية في إقامة ندوات متخصصة ومنها الوقاية من أمراض الشتاء حيث قدم الشكر إلي الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض بجامعة قناة السويس وفريق الأطباء المشاركين بالندوات.

وطالب مدير "تعليم الإسماعيلية" الحضور بتحميل برنامج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم يتضمن كيفية الوقاية من أمراض الشتاء بصفه عامة وفيروس كورونا بشكل خاص، مشيرًا إلي أهمية النظافه الشخصية لكل القائمين علي العملية التعليمية باعتبارهم القدوة والمثل للطلاب بالإضافه إلي أن ذلك أولي مراحل الوقاية من الأمراض المعدية.

واختتم ندرس تخصيص مسئول صحة خاص بكل مدرسة يتلقي التدريبات المتخصصة بهدف كيفية التعامل مع الأمراض المعدية أو مع الحالات الطارئة من خلال منظومة متكاملة تترأسها المديرية وبالتنسيق مع كلية التمريض بجامعة قناة السويس.

 


الدكتور خالد خلف قبيصي

مدير تعليم الاسماعيليه

انتظام الدراسه

فيروس كورونا

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