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المنشآت السياحية: مواصفات جديدة لتصنيف المطاعم السياحية خلال أسبوع

السبت، 08 فبراير 2020 03:00 ص
المنشآت السياحية: مواصفات جديدة لتصنيف المطاعم السياحية خلال أسبوع عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية
كتبت آمال رسلان

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أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية أن الغرفة تعمل حاليا على ملفين هامين للغاية أحدهما كود الحريق الموحد لجميع المطاعم والذى يتم دراسته مع الحماية المدنية، لوضع نموذج معتمد يتم العمل به من قبل إدارة الحماية للتفتيش على المطاعم، وأن تكون هناك قائمة ثابته حتى لا يحدث خلافا بين المطاعم ومفتشى الحماية المدنية.
 
أما الملف الثانى فقال المصرى، لـ" اليوم السابع" إنه جار دراسة المواصفات الجديدة للمطاعم والتى سيتم بموجبها منح المطعم درجة نجوميته، لافتا إلى أنها ستكون جاهزة فى غضون أسبوع لاعتمادها من قبل وزارة السياحة والاثار وبدء تنفيذها على المطاعم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تيسيرات فى المواصفات لضم أكبر عدد من المطاعم المؤهلة للقطاع السياحى.
 
وأضاف قائلا: "نحن نقترح أن كل المطاعم تكون سياحية ماعدا المطاعم فى الأماكن الشعبية التى لاترقى إلى استقبال الرحلات السياحية، وذلك سيكون لصالح رفع كفاءة الخدمة السياحية، لان المطاعم المصنفة سياحيا تخضع لرقابة الوزارة والجهات المعنية، وذلك بدلا من التعامل مع مطاعم وكيانات غير مرخصة".
 
 وكانت الغرفة قد عقدت مجموعة من جلسات العمل المشتركة مع وزارة السياحة، للوصول إلى صيغة محددة للعمل من خلالها الفترة المقبلة، حيث تحاول الغرفة التطور ومواكبة التحديثات التى شهدها قطاع المطاعم، حيث أصبح هناك أنواع مستحدثة من المطاعم لم تكن موجودة عندما تم وضع آخر مواصفات للمطاعم السياحية.
 
وتم وضع تصنيفات لتلك المطاعم لتتمكن من الحصول على الرخصة السياحية، مثل المطاعم التى يتم إنشاؤها فى محطات الوقود الجديدة والمطاعم "التيك أواى" على الطرق السريعة، ومطاعم الساحل الشمالى التى يتم فتحها بشكل موسمى فقط، ومطاعم "السناكس" فى شرم الشيخ والمناطق السياحية التى لا تمتلك مطبخا كبيرا، وتقتصر خدماتها فقط على المشروبات وسندوتشات.

 


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