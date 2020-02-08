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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بترويج الهيروين بالسيدة زينب

السبت، 08 فبراير 2020 11:26 ص
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بترويج الهيروين بالسيدة زينب هيروين-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعى، بمعاقبة متهمين بترويج مخدر الهيروين بالسيدة زينب، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وهيثم طنطاوي وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "محمد.م"، و "إسلام. ع"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدائرة قسم السيدة زينب.
 
وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه توجه للمكان الذى أيقن تواجد المتهمين به، وبتفتيشهما عثر على كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من تحصلات تجارتهما.
 
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

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