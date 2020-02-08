الصحة: اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع إصابة الطلاب بأى أمراض معدية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطتها الوقائية والاحترازية ضد الأمراض المعدية داخل المنشآت التعليمية، وذلك تزامنًا مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى، حيث أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الخطة تضمنت الانتهاء من تدريب الفرق الطبية على كيفية مكافحة الأمراض المعدية، والتعريف بالطرق الاحترازية والوقائية ضد أى مرض معدي، والقدرة على الاكتشاف المبكر والإبلاغ الفورى عن المشتبه إصابتها بأى أمراض وبائية.

وأضاف "مجاهد" أن الخطة تشمل متابعة الزائرات الصحيات بالمدراس للطلاب أثناء الطابور الصباحي، والمرور على الفصول والتأكد من عدم ظهور أمراض معدية لدى الطلاب، لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المدارس ومنها التأكيد على توافر المياه النقية، والصابون بدورات المياه، والحث على غسيل الأيدي، ومتابعة غياب الطلاب إذا كان لسبب مرضي، بالاضافة الى استخدام اللافتات التعليمية والمشجعة على الممارسات الصحية، والإرشادات الخاصة بالطرق الوقائية ضد الأمراض المعدية داخل المدراس.

وأضاف "مجاهد" أنه فى حالة الاشتباه فى أى طالب مصاب بمرض معدى يتم عزله فورًا بغرف الملاحظة المخصصة لذلك داخل المدراس، ومناظرته طبيًا ومتابعته حتى يتماثل للشفاء، كما يتم متابعة المخالطين للحالة، للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم، موضحًا أنه يجب على الطالب المريض الالتزام بفترة الإجازة المرضية التى يقرها الطبيب، مشيراً الى أن الزائرات الصحيات بالمدارس يقوموا بتوعية أولياء الامور من خلال اعطائهم للارشادات والنصائح الوقائية لتجنب الإصابة باى أمراض معدية.

ولفت مجاهد إلى أن الخطة تشمل أيضًا الالتزام بتطهير الفصول وتهويتها بالإضافة إلى تعريف المدرسين بالرسائل الصحية اللازمة وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والسلوك الصحى الذى يمنع انتقال العدوى، مؤكداً على ضرورة إبلاغ مديرية الصحة عن أى حالات مشتبه فى إصابتها بأى مرض معدي.

ومن حيث الشروط الصحية الواجب توافرها فى المنشآت التعليمية، أشار مجاهد إلى أنها تتضمن التهوية والإضاءة الجيدة للفصول، ومتابعة نظافة دورات المياه، واستخدام المطهرات، بالإضافة إلى الصيانة الدورية للمعامل، والتأكد من سلامة منافذ بيع وتخزين الوجبات الغذائية داخل المدرسة، ونظافة البيئة المحيطة بالمدرسة والتأكد من عدم وجود أى مخلفات أو تراكمات بجوارها.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن الخطة تشمل أيضًا الكشف المبدئى على الطلاب المستجدين والفحص الدورى لهم، ومتابعة الطلاب الذين لديهم أمراض مثل "السكر - القلب - الصدر- أمراض الدم - ضعف المناعة - والذين تحت العلاج بالكورتيزون" وسرعة التعامل معهم حال ظهور أى من أعراض الأمراض المعدية عليهم، وكذلك متابعة تغيبهم عن فصول الدراسة، بالإضافة إلى تكثيف أنشطة التثقيف الصحي، وحث الطلاب على اتباع الأساليب الصحية السليمة.