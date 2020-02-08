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الحكومة السودانية تنفى تعليق المفاوضات مع حركة الحلو

السبت، 08 فبراير 2020 09:23 م
الحكومة السودانية تنفى تعليق المفاوضات مع حركة الحلو عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى
الخرطوم /أ ش أ/

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أكد الناطق الرسمى باسم وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام، عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، أنه لم يتم تعليق التفاوض بين الحكومة و "الحركة الشعبية - شمال - جناح عبد العزيز الحلو"، مشيرا إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بجدول المفاوضات، الذى تحدده الوساطة من جنوب السودان، مع الحركة الشعبية.

وقال التعايشي، فى بيان صحفي، اليوم السبت - إن الحكومة السودانية، سلمت الوساطة صباح اليوم احتجاجا مكتوباً على تسجيل لأحد أعضاء وفد الحركة الشعبية المفاوض، معربا عن اعتقاده بأن التسجيل غير موفق ويؤثر سلباً على البيئة العامة التى يعمل الجميع للحفاظ عليها وتدعيمها وصولا إلى سلام حقيقى ينهى الحرب ويؤسس لعقد اجتماعى يقوم على مبدأ المساواة والحرية والعدالة.

وأكدت الحكومة السودانية مواصلتها الحوار فى جميع المسارات من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام فى القريب العاجل.

 


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تعليق المفاوضات

حركة الحلو

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