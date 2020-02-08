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التحفظ على منتجات زيوت ضبطت داخل مصنع غير مرخص فى أبو النمرس

السبت، 08 فبراير 2020 12:20 ص
التحفظ على منتجات زيوت ضبطت داخل مصنع غير مرخص فى أبو النمرس زيوت - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على منتجات زيوت تم ضبطها داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الزيوت فى أبو النمرس، وعرضها على لجنة مختصة لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على مدير مصنع لإنتاج السلع الغذائية، "زيت زيتون" بدون ترخيص" في أبو النمرس، وبحوزته 4920 عبوة زيت زيتون منتج نهائي، ذات أحجام وأوزان مختلفة بدون بيانات، تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، و1,700 طن زيتون- شطة، ومستلزمات إنتاج، و5,390 طن زيت زيتون خام، ومستلزمات إنتاج دون مستندات، مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

من جانب أخر، نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، فى ضبط عدد من القضايا خلال حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (911) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها ، ضبط المدير المسئول عن مفرمة لفرم اللحوم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الجيزة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (1,850 طن " مفروم دواجن ولحوم – دهون حيوانية") معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية .

كما نجحت في ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص"لإنتاج الحلوى الجافة بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية ) لحيازته (467748 قطعة "حلوى جافة") مدون عليها عنوان وهمى "خلافاً للحقيقة" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" ، (50 كيلو جرام "بودرة تلك") محظورة استخدامها فى الصناعات الغذائية "مستلزمات إنتاج" ،وضبط مندوب مبيعات أدوية بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان (بمحافظة الدقهلية) ، لحيازته (9075 عبوة "أدوية بشرية") غير مسجلة بوزارة الصحة والخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" ومهربة جمركياً وغير خاضعة لأى تحليل طبى وغير مصرح بتداولها بالأسواق ،وضبط مالكة معمل ألبان "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة بلقاس (بمحافظة الدقهلية) لحيازتها  (5,300 طن "جبن أبيض منتج نهائى- ملح سياحات "مستلزمات إنتاج" محظور إستخدامها فى الأغراض الغذائية) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية.


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