سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأطباء: براءة طبيبة بمستشفى أوسيم من اتهام كيدى وحبس المعتدية 6 أشهر

السبت، 08 فبراير 2020 01:39 م
الأطباء: براءة طبيبة بمستشفى أوسيم من اتهام كيدى وحبس المعتدية 6 أشهر نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت نقابة الأطباء، إن محكمة جنح أوسيم تصدر حكمها فى الجنحة رقم 8184 لسنة 2019 جنح أوسيم، ببراء الطبيبة شيماء محى الدين طبيبة نساء وولادة بالوحدة الصحية بمستشفى أوسيم المركزى، وحبس المعتدية عليها 6 أشهر وكفالة 500 جنيه بتهمة الاعتداء بالضرب على الطبيبة اثناء تأدية عملها مما اصابها بكسر بالأصبع الخامس بالسلامية الدُنيا والتى تطلبت لعلاجها أكثر من واحد وعشرون يوما.

 

وأضافت النقابة، فى بيان أصدرته اليوم السبت، وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو 2019 حيث قامت المتهمة "ر.ص" بالاعتداء بالضرب على الطبيبة أثناء تأدية عملها مما أدى إلى إصابة الطبيبة، وعلى الفور قامت إدارة مستشفى أوسيم المركزى بإبلاغ قسم الشرطة بالاعتداء، وقامت قوة من القسم بالتوجه إلى المستشفى ومقابلة الطبيبة المعتدى عليها واخذ اقوالها والتى قامت بشرح الواقعة وقدمت التقرير الطبى الثابت بها اصابتها، وبمواجهة المتهمة بأقوال الطبيبة لم تجد ملاذا امامها سوى توجيه اتهام كيدى للطبيبة بأنها هى من قامت بالاعتداء عليها بالضرب، وقامت باختلاق إصابات وتحرير تقرير طبى فى محاولة لإرغام الطبيبة على التنازل عن حقها، وتم احالة المحضر إلى النيابة العامة وحضرت النقابة العامة للأطباء التحقيقات مع الطبيبة.

 

وتحدد لنظر الجنحة جلسة 5 فبراير 2019 وقضت المحكمة بذات الجلسة حكمها ببراءة الطبيبة المتهمة وتعويض مدنى مؤقت 501 جنيه وحبس المتهمة الأولى 6 أشهر وكفالة 500 جنيه.

 

وأشارت النقابة، إلى أن هذا الحكم، هو المرة الثانية التى يتم الحكم بالحبس لمدة 6 أشهر على معتدين على أطباء أثناء عملهم، حيث سبق وأصدرت محكمة جنح إمبابة فى ابريل 2019 حكم بالحبس 6 شهور ضد المعتدى على الدكتور محمد عبد الحميد رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة "جنحة رقم 2279 لسنة 2019 جنح إمبابة".


نقابة الاطباء

الاعتداء على أطباء

اخبار مصر اليوم اخبار عاجلة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة