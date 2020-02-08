الأطباء: براءة طبيبة بمستشفى أوسيم من اتهام كيدى وحبس المعتدية 6 أشهر

كتبت آية دعبس

قالت نقابة الأطباء، إن محكمة جنح أوسيم تصدر حكمها فى الجنحة رقم 8184 لسنة 2019 جنح أوسيم، ببراء الطبيبة شيماء محى الدين طبيبة نساء وولادة بالوحدة الصحية بمستشفى أوسيم المركزى، وحبس المعتدية عليها 6 أشهر وكفالة 500 جنيه بتهمة الاعتداء بالضرب على الطبيبة اثناء تأدية عملها مما اصابها بكسر بالأصبع الخامس بالسلامية الدُنيا والتى تطلبت لعلاجها أكثر من واحد وعشرون يوما.

وأضافت النقابة، فى بيان أصدرته اليوم السبت، وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو 2019 حيث قامت المتهمة "ر.ص" بالاعتداء بالضرب على الطبيبة أثناء تأدية عملها مما أدى إلى إصابة الطبيبة، وعلى الفور قامت إدارة مستشفى أوسيم المركزى بإبلاغ قسم الشرطة بالاعتداء، وقامت قوة من القسم بالتوجه إلى المستشفى ومقابلة الطبيبة المعتدى عليها واخذ اقوالها والتى قامت بشرح الواقعة وقدمت التقرير الطبى الثابت بها اصابتها، وبمواجهة المتهمة بأقوال الطبيبة لم تجد ملاذا امامها سوى توجيه اتهام كيدى للطبيبة بأنها هى من قامت بالاعتداء عليها بالضرب، وقامت باختلاق إصابات وتحرير تقرير طبى فى محاولة لإرغام الطبيبة على التنازل عن حقها، وتم احالة المحضر إلى النيابة العامة وحضرت النقابة العامة للأطباء التحقيقات مع الطبيبة.

وتحدد لنظر الجنحة جلسة 5 فبراير 2019 وقضت المحكمة بذات الجلسة حكمها ببراءة الطبيبة المتهمة وتعويض مدنى مؤقت 501 جنيه وحبس المتهمة الأولى 6 أشهر وكفالة 500 جنيه.

وأشارت النقابة، إلى أن هذا الحكم، هو المرة الثانية التى يتم الحكم بالحبس لمدة 6 أشهر على معتدين على أطباء أثناء عملهم، حيث سبق وأصدرت محكمة جنح إمبابة فى ابريل 2019 حكم بالحبس 6 شهور ضد المعتدى على الدكتور محمد عبد الحميد رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة "جنحة رقم 2279 لسنة 2019 جنح إمبابة".