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"الآفات الزراعية": تأهيل دفعة جديدة من مطبقى المبيدات خلال فبراير

السبت، 08 فبراير 2020 06:00 ص
"الآفات الزراعية": تأهيل دفعة جديدة من مطبقى المبيدات خلال فبراير وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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أكدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعية، أنه  سيتم تأهيل دفعة جديدة من برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات خلال شهر فبراير، للحفاظ على البيئة والصحة العامة، وترشيد استخدام المبيدات بشكل صحيح، والسيطرة على غش المبيدات، والحد من المحظور بالأسواق، وزيادة فرص العمل ومنع الرش العشوائى، وللحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلف.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن لجنة المبيدات تواصل استكمال برنامجها التدريبى لتأهيل دفعات جديدة من برنامج مطبقى المبيدات بمختلف المحافظات وتبدء بتخريج دفعة جديدة خلال فبراير، موضحا أن البرنامج يهدف إلى انتاج منتجات زراعية خالية من المتبقيات تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مؤكدا أن المستهدف للبرنامج  توفير فرص عمل لـ50 ألف شاب على مستوى الجمهورية خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن البرنامج يهدف  إلى توجيه العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص عمل لنشاط لم يكن موجودا بالسابق، لافتا إلى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح وتجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.

فيما كشف تقرير لجنة المبيدات، أن تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات ينفذ تباعا فى مختلف المحافظات يهدف إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، واعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة.


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