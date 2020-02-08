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اطمن على نفسك.. ٤ تحاليل طبية يجب اجراءها قبل الزواج

السبت، 08 فبراير 2020 05:05 م
اطمن على نفسك.. ٤ تحاليل طبية يجب اجراءها قبل الزواج تحليل
كتبت فاطمة خليل

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الفحص الطبى قبل الزواج من الفحوصات الهامة التي يجب القيام بها، لمعرفة المشاكل الصحية التى قد تحدث والاستعداد لعلاج أى مشكلة فيما بعد، ومن خلال سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على أبرز التحاليل الطبية قبل الزواج، وفقا لموقع femina.

１- اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية

من أهم الاختبارات التي يجب القيام بها قبل الزواج تحليل فيروس الكبد b  و c ، وإذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح، يمكن أن تؤثر على الزواج. وتساعدك معرفة حالة شريك حياتك على حماية نفسك و البحث عن رعاية طبية كافية.
وأيضا تحاليل السيلان والزهري والتهاب المهبل الجرثومي والثآليل حتي يمكن علاجها والعناية بها إن وجدت قبل الزواج، هذا سوف يقلل من خطر العقم والإجهاض.

２- اختبار توافق مجموعة الدم

يجب أن تكون مجموعات الدم متوافقة مع بعضها البعض لتجنب المشاكل أثناء الحمل مثل مرض الريسوس، إنها حالة تقوم فيها الأجسام المضادة في دم المرأة الحامل بتدمير خلايا دم طفلها.
 النساء الذين ليس لديهم فيروس الدم  rhesus المتزوجات من أزواج لديهم rhesus  لديهن فرصة أكبر لعدم توافق rhesus حيث يأخذ الجنين المتنامي من الأب فصيلة الدم مما يسبب هذه المشكلة ، ويؤدي إلى الوفاة والإجهاض داخل الرحم.

３- اختبار الخصوبة

هذا أمر ضروري لأن هذه المشاكل يمكن معالجتها في أقرب وقت ممكن دون التسبب في الصدمة النفسية والاجتماعية والعاطفية غير الضرورية .

４- اختبار الحالات الطبية الوراثية أو المزمنة

يسمح الاختبار المبكر للأزواج بالتماس الرعاية الطبية قبل أن تصل الحالات الطبية إلى مرحلتها النهائية. يعتمد هذا الاختبار على الحالة المزمنة / الوراثية الشائعة، ومع ذلك، يجب أن يشمل هذا الفحص الكشف عن مرض السكري ، واختبار ارتفاع ضغط الدم ، وبعض أمراض السرطان التي تصيب الكلى واختبار الإصابة بالثلاسيميا ، و أي أمراض أخرى.

 


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