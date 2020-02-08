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إعلام بني سويف تحصد جائزتي "النقد السينمائي" و "أفضل فيلم روائي" عن فيلم نوح

السبت، 08 فبراير 2020 04:50 م
إعلام بني سويف تحصد جائزتي "النقد السينمائي" و "أفضل فيلم روائي" عن فيلم نوح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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 حصل فيلم "نوح" وهو أحد أفلام مشاريع تخرج طلاب شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة بني سويف على جائزة "النقد السنمائي" ﻷفضل فيلم باللغة السينمائية من لجنة النهوض بالنقد السينمائي في مهرجان الحامة الدولي في دورته الثالثة والذي يقام في مدينة الحامة في الجنوب التونسي،كما حصل على الجائزة الثانية كأفضل فيلم روائي في مهرجان بانوراما الدولي للفيلم القصير الذي أقيم في مدينة الثقافة بالعاصمة.

وقال  الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام  فى بيان له أن الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة يولى اهتمام ليس فقط لطلاب الجامعة وإنما أيضاً للخريجين ومتابعة أعمالهم وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم في أعمالهم

واضاف الدكتور عبدالعزيز السيد أن هذا الفيلم من إخراج أبانوب يوف وبإشراف السيدة الدكتورة إنجي أبو العز منسق شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية، وقد شارك في العديد من المهرجانات والمسابقات وحصد العديد من الجوائز كجائزة أفضل فيلم في مهرجان السواسيه بالسويس والمشاركة في مهرجان السينما والهجرة المتوسطة بالمغرب، كما أنه سيشارك في مهرجان بليبيا في شهر مارس المقبل 2020، حيث أنه يتناول قصة ثلاثة لاجئين من ثلاث قارات مختلفة، أصبحوا تحت الإقامة الجبرية وأصبحوا غير قادرين علي العودة بعد أن أصبحوا في حصار اللجوء، ليحاول بعضهم العودة مرة أخري للوطن، واستغرق لتحضير الفيلم عام كامل، وتم تصويره في أربع دول مختلفة هم (مصر و تونس و السودان و تركيا)، مع ست جنسيات مختلفة.

 من ناحية أخرى أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف مشاركة وفد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين و طلاب الجامعة في  أسبوع شباب الجامعات بسوهاج ، والذي ينعقد  في الفترة ما بين 8-14 فبراير الجاري تحت شعار " في حب مصر اتجمعنا".

 وأوضح الدكتور منصور فى بيان له اليوم السبت أن الأسبوع يضم العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية بهدف تحقيق التكامل وتبادل الخبرات و تعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الجامعات المصرية، وتشجيع الحوار الثقافي بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من مختلف الجامعات المصرية

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن حصاد وفد جامعة بنى سويف المشارك بإسبوع فتيات الجامعات الخامس والذى اقيمت فعالياته بجامعة الفيوم بمشاركة ٢٥ جامعة مصرية، بعدد من الجوائز والميداليات والمراكز فى الأنشطه العلمية والتكنولوجية والثقافية والفنية والجوالة .

 

 

 

 

 

   

 


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