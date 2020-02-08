إعصار " سابين " يضرب النمسا ووسط أوروبا الاثنين المقبل

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حذر خبراء الأرصاد الجوية في النمسا من خسائر فادحة قد يتسبب فيها إعصار "سابين" والذي من المتوقع أن يصل النمسا بعد غد الاثنين ، قادما من الدول الاسكندنافية في الشمال .وقالت مصادر في هيئة الأرصاد اليوم السبت أن عاصفة " بترا " والتي ضربت النمسا على مدار الأيام الماضية وتسببت في انقطاع الكهرباء عن ألاف المنازل في ولاية النمسا العليا قد انتهت ويعقبها إعصار " سابين " ومركزه وسط الدول الاسكندنافية ويمتد إلى جبال الألب في النمسا .

وأشارت المصادر أن بعد غد الاثنين سوف يشهد هبوب إعصار عرضي تصل سرعته إلى 120 كم / ساعة ويصل إلي مستويات أكثر عنفا في محيط الجبال موضحة أن أوروبا تواجه واحدة من "العواصف الأكثر ضررًا في السنوات الأخيرة".

وذكرت المصادر أن إعصار سابين سوف ينتقل من اسكتلندا إلى النرويج غدا الأحد ومن الممكن أيضًا أن تصل سرعة العاصفة إلى 130 كم / ساعة خاصة في ولايتي فورارلبرج والنمسا العليا.