إعدام 400 كيلو أغذية فاسدة ضبطت في دور الأيتام بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، محمد كمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حملة موسعة تضم فرق من التخصصات الطبية، ومراقبة الأغذية، والطب البيطري، والتضامن الاجتماعي، للمرور علي دار الأيتام بمدينة العاشر من رمضان، بتوجيهات من الدكتور ممدوح محافظ الشرقية، لتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمقيمين بالدار، ومتابعة الأغذية، والوجبات المقدمة لهم، ومتابعة الأماكن المعيشية والتأكد من توفير سبل الراحة لهم .

وقامت الحملة بالمرور علي 7 من دار الأيتام ، وتنفيذ قافلة طبية لهم ، وتوقيع الكشف الطبي علي جميع المقيمين في التخصصات الطبية المختلفة ، ووجه وكيل الوزارة بتحويل حالة تحتاج إلي عمل اشعات وفحوصات معملية بمستشفي بلبيس المركزي ، كما تبين وجود بعض الأطعمة بها تغير في خواصها الطبيعية ، وتم إعدامها بكميات تصل إلي 400 كجم أغذية متنوعة ، وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي ، كما تم متابعة غرف الإقامة ، وأماكن الترفيه للتأكد من أتباع إجراءات السلامة ، والصحة العامة والتهوية اللازمة حفاظاً علي صحة المقيمين بالدار .

وقدم وكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة التضامن، الشكر لدار إيواء جمعية نور الرحمن لما لمسوه من اهتمام واضح بالمقيمين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونظافة غرف الإقامة، وأماكن الطهي، وفصول التدريب والتعلم بالدار.

ويذكر ان النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة تعذيب احد الفتيات المقيمة بدار نهر الحياة ، علي يد رئيسة مجلس الإدارة و التي تم اقالتها و تعين مجلس جديد ، ذلك عقب تدوال مواقع التواصل الاجتماعي بالشرقية، مقطع فيديو، تقوم فيه سيدة تبين بعد ذلك أنها رئيس مجلس إدارة، تمسك بعصي غليظة وتنهال بالضرب علي فتاه عمرها يقارب 17 عاما، وتقول " اتنسي عليا هوريكي "، وهذا ويحاول عدد من السيدات اللاتي ظهرنا في الفيديو منع عضو مجلس الإدارة من تعدي بالضرب علي الفتاه "، وعلي إثرها قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة واقعة تعدي رئيس مجلس ادارة بجمعية نهر الحياه لرعاية الأيتام ، بمدينة العاشر من رمضان ، للنيابة العامة و تحرر المحضر رقم 1161 لسنة 2020 جنح اول العاشر .