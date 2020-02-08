سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إعدام 400 كيلو أغذية فاسدة ضبطت في دور الأيتام بالعاشر من رمضان

السبت، 08 فبراير 2020 04:26 م
إعدام 400 كيلو أغذية فاسدة ضبطت في دور الأيتام بالعاشر من رمضان لحوم فاسدة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، محمد كمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حملة موسعة تضم فرق من التخصصات الطبية، ومراقبة الأغذية، والطب البيطري، والتضامن الاجتماعي، للمرور علي دار الأيتام بمدينة العاشر من رمضان، بتوجيهات من الدكتور ممدوح محافظ الشرقية، لتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمقيمين بالدار، ومتابعة الأغذية، والوجبات المقدمة لهم، ومتابعة الأماكن المعيشية والتأكد من توفير سبل الراحة لهم .

وقامت الحملة بالمرور علي 7 من دار الأيتام ، وتنفيذ قافلة طبية لهم ، وتوقيع الكشف الطبي علي جميع المقيمين في التخصصات الطبية المختلفة ، ووجه وكيل الوزارة بتحويل حالة تحتاج إلي عمل اشعات وفحوصات معملية بمستشفي بلبيس المركزي ، كما تبين وجود بعض الأطعمة بها تغير في خواصها الطبيعية ، وتم إعدامها بكميات تصل إلي 400 كجم أغذية متنوعة ، وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي ، كما تم متابعة غرف الإقامة ، وأماكن الترفيه للتأكد من أتباع إجراءات السلامة ، والصحة العامة والتهوية اللازمة حفاظاً علي صحة المقيمين بالدار .

وقدم وكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة التضامن، الشكر لدار إيواء جمعية نور الرحمن لما لمسوه من اهتمام واضح بالمقيمين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونظافة غرف الإقامة، وأماكن الطهي، وفصول التدريب والتعلم بالدار.

ويذكر ان النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة تعذيب احد الفتيات المقيمة بدار نهر الحياة ، علي يد رئيسة مجلس الإدارة و التي تم اقالتها و تعين مجلس جديد ، ذلك عقب تدوال مواقع التواصل الاجتماعي بالشرقية، مقطع فيديو، تقوم فيه سيدة تبين بعد ذلك أنها رئيس مجلس إدارة، تمسك بعصي غليظة وتنهال بالضرب علي فتاه عمرها يقارب 17  عاما، وتقول " اتنسي عليا هوريكي "، وهذا ويحاول عدد من السيدات اللاتي ظهرنا في الفيديو منع عضو مجلس الإدارة من تعدي بالضرب علي الفتاه "،  وعلي إثرها قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة واقعة تعدي رئيس  مجلس ادارة بجمعية نهر الحياه لرعاية الأيتام ، بمدينة العاشر من رمضان ، للنيابة العامة و تحرر المحضر رقم 1161 لسنة 2020 جنح اول العاشر .

 

 


الشرقية

اخبار العاشر من رمضان

دار أيتام العاشر من رمضان

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صورة .. ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

صورة .. ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة